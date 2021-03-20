Ağbal’ın görevden alınması dış basının gündeminde: Düşük faiz savunucusu getirildi

20 Mart 2021 Cumartesi, 12:26

Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Ağbal’ın görevden alınmasını dış basın gündemine taşıdı.

Haberlerde, Ağbal’ın görevden alınmasında son Merkez Bankası faiz artırımı kararlarının etkili olduğu vurgulanarak, Yeni Şafak gazetesinin manşet haberindeki, "Dünya, ekonomideki faiz etkisini azaltmaya çalışırken Türkiye’de Merkez Bankası, 83 milyonun sesine kulak tıkayarak faizi yüzde 17’den yüzde 19’a çıkardı. Piyasa beklentisinin bile üzerinde yapılan 200 baz puanlık müdahale, ekonomik gerekçelerle izah edilemeyen bir faiz artışı oldu” ifadelerine yer verildi.

Bloomberg’in haberinde, “Erdoğan, faiz oranlarındaki büyük artıştan iki gün sonra, ülkenin üçüncü Merkez Bankası Başkanı’nı iki yıldan kısa bir süre içerisinde görevden aldı ve onun yerine düşük faizlerin savunucusunu getirdi” denildi.

KARARIN ARDINDAN GELDİ

Ağbal’ın gece yarısı yayınlanan bir kararname ile görevden alınmasının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a yükselttikten sonra gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Haberde Ağbal için, "Haftalardır Türk lirasındaki yaşanan değer kaybının ardından göreve getirildi. O zamandan beri, haftalık repo faiz oranını 875 baz puan artırarak, Merkez Bankası’nın yatırımcılar nezdindeki zedelenmiş güvenilirliğini artırdı. Yüksek faiz oranlarının enflasyona neden olduğu gibi alışılmadık bir tezi savunan Erdoğan, borçlanma maliyetlerini çok yüksek tuttuğu düşüncesiyle yıllarca Merkez Bankası’nı azarladı" yorumunda bulunuldu.

Bloomberg, Kavcıoğlu’dan “Hükümet yanlısı Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarı” diye bahsederken gazetenin son manşeti hatırlatıldı. Söz konusu haberin Ağbal’ın son faiz kararını hedef aldığı belirtildi.

FT: ERDOĞAN’DAN ŞOK ETKİSİ YARATAN KARAR

Ağbal’ın dört yıllık görev süresinde sadece üç ay kalabildiğine dikkat çeken Financial Times, enflasyonu ehlileştirme mücadelesi veren Ağbal’ın uyguladığı faiz artırımından iki gün sonra görevden alındığını belirtti.

FT, Ağbal'ın attığı faiz artışı kararlarının Türk lirasını güçlendirdiğini ancak şubat ortasından sonra ABD tahvil faizlerindeki artışın etkisiyle tekrar değer kaybı yaşandığı yorumunda bulundu.

Haberde, Kavcıoğlu’nun atanması ise, “Türk basınında çıkan haberlere göre Kavcıoğlu, eski AKP milletvekili ve İslamcı Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarı. Bir gece yapılan atama, yatırımcılar arasında Merkez Bankası’nın Erdoğan'dan bağımsızlığını ilan edeceğine dair yeni umutları sarsacak” şeklinde yorumlandı.