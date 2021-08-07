Aguero rest çekti: Messi yoksa ben de yokum!

La Porteria’nın haberine göre Aguero, kendisine Messi’nin takımda tutulacağı garantisi verildiğini ve bu nedenle Barça’yı seçtiğini dile getirdi. Aynı zamanda yakın arkadaşı olan vatandaşının ayrılmasıyla bütün motivasyonu kaybolan ünlü golcünün avukatlarına talimat verdiği ve sözleşmesinin feshini istediği belirtildi.

Kaynak: Ajansspor