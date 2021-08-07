Aguero rest çekti: Messi yoksa ben de yokum!

2 ay önce Manchester City'den Barcelona’ya bedelsiz transfer olan Arjantinli golcünün de takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2021 Cumartesi, 07:21
Aguero rest çekti: Messi yoksa ben de yokum!
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Barcelona’da Lionel Messi’nin 16 yıl sonra gelen vedası bütün taşları yerinden oynattı. Katalan kulübünde taraftarından futbolcusuna kadar büyük şok yaşanıyor. 

2 ay önce geldi şimdi gitmek istiyor

Messi’nin gidişi Barça’da domino etkisi yaratabilir. Bu konuda ilk sürpriz Sergio Aguero’dan geldi. Henüz 2 ay önce Manchester City'den Barcelona’ya bedelsiz transfer olan Arjantinli golcünün de takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.  

La Porteria’nın haberine göre Aguero, kendisine Messi’nin takımda tutulacağı garantisi verildiğini ve bu nedenle Barça’yı seçtiğini dile getirdi. Aynı zamanda yakın arkadaşı olan vatandaşının ayrılmasıyla bütün motivasyonu kaybolan ünlü golcünün avukatlarına talimat verdiği ve sözleşmesinin feshini istediği belirtildi.  

Kaynak: Ajansspor


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