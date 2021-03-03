Ahmet Nur Çebi: Yabancı futbolcu oluyor yabancı hakem neden olmasın?

03 Mart 2021 Çarşamba, 15:47

Vodofone'nun Beşiktaş kadın futbol takımına sponsor olduğu toplantıda konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi gündeme getirdiği yabancı hakem konusuna açıklık getirdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Cumhuriyet.com'a konuştu.

"BENİM ŞAHSİ İSTEĞİM"

Yabancı hakem isteğinin Beşiktaş Başkanı olarak şahsi isteği olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi bu talebin diğer kulüplerden gelmediğini ifade etti. Aynı zamanda Kulüper Birliği Başkanlığı görevini sürdüren Çebi "Yabancı hakem isteği benim şahsi talebim. Diğer kulüplerden bana gelen böyle bir talep yok. Ben özellikle derbilerde yabancı hakem kullanılabileceğini düşünüyorum" dedi.

"YABANCI FUTBOLCU OLUYOR YABANCI HAKEM NEDEN OLMASIN?"

Yabancı hakem konusunda kendisine gelen tepkilere şaşırdığını belirten Ahmet Nur Çebi "Futbolcu yabancı olunca problem yok, teknik direktör yabancı olunca problem yok ama hakem yabancı olsun dediğimizde anlamsız bir tepki. Bizim hakemlerimize ders veren kişi Jaap Uilenberg değil mi? O da yabancı." dedi.