Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması

12 Kasım 2020 Perşembe, 13:32

"Sergen Yalçın'ın ayrıldığı söyleniyor. Teknik direktör arıyor musunuz?" sorusuna Ahmet Nur Çebi: "Sergen Yalçın ile devam ediyoruz. Ayrılma gibi bir düşüncemiz yok, çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Ben, hocamla yoluma devam ediyorum. Böyle günlerde ne ben ne de hocam Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. Bu haberler kasıtlı olarak çıkartılıyor. Hocamızla yola birlikte devam edeceğiz. Hocamızla amacımız, Beşiktaş'ın başarısı olduğu sürece birbirimizle yollarımız ayrılmayacaktır. İkimizin amacı aynı, Beşiktaş başarılı olsun" yanıtını verdi.

Beşiktaş'ın mevcut durumu için konuşan Çebi, "Tedirgin oluyorum, 'Neden daha iyi olamıyoruz, neyi eksik yapıyorum?' diye. Bu bizi motive edecektir, negatif bir tarafı yok. Geçen sene geldiğimizde de Beşiktaş bu seviyelerdeydi. Sergen Hoca'yla birlikte takımı yukarı taşıdı. Taraftarsız oynamak Beşiktaş gibi köklü kulüpleri daha fazla etkiliyor. Taraftarımızı özlüyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Transferleri yapanlara sorun" şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine ise Ahmet Nur Çebi, "Çok net ve açık ifade ediyorum. Transferleri biz, beraber yaptık. Hocanın ve başkanın, yöneticilerin, scoutların içinde olmadığı bir transfer süreci yaşamadık. Hocamızın istediği bazı isimleri alamamış olabiliriz.

Canım cennet istiyor ama günahlarım bırakmıyor. Beşiktaş başarılar için daha iyi futbolcular alsın. Ancak, amacımız takımı gençleştirmek ve ekonomik anlamda küçültmek gibi hedeflerimiz var." diye konuştu.

CENK TOSUN'A AÇIK KAPI

Ara transfer ile ilgili konuşan Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bir forvet istiyorum. Böyle bir eksiğimiz var. Limitlerimiz uygun olduğu şartlarda bunu gerçekleştirmek kafamızda var. Cenk'in ismi de geçiyor ama şu anda Everton'a oynuyor. Beşiktaş'ta top oynama şansı olursa bunu denemek isterim. İstediğim bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

Bazı oyuncuların kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak da Çebi şöyle konuştu, "2.5 milyon Euro alan birine sözleşme yapmışsınız. Takıma katkısı olmuyor. 500 bin Euro'ya bir futbolcu alıyorsunuz. O çok da katkı vermeye başlarsa 2.5'u artık görmezsiniz. Çalışmayan bir arabayı ha sokakta ha garajda par etmişsiniz. Oraya koyduğumuz oyuncular görevini yapıyorsa camia da bir şey demez.

Kadro dışı kalan oyuncuların suçu yok. İyi oynarsalar forma şansı doğar. Hocamızın kafa yapısına aykırı hareketi kendime yediremem. Kararları ona bırakmak lazım."

"Sergen Yalçın'ı yine takımın başına getirirdim" diyen Çebi şu ifadeleri kullandı, "Sergen Hoca'yı beğeniyorduk, takdir ediyorduk. Özümüzden gelen bir oyuncu. sebebi asıl budur.

Abdullah Hoca'ya (Avcı) kızgın olmam söz konusu değil. Kırgın olmak da haddime değil. Hocamız üst üste yenilgiler, mağlubiyetlerle bunaldı. Kendisinin tavrı tarzı hatta ifadesiyle daha fazla katkı veremeyebilir çekincesi vardı. Beşiktaş'ın menfaatlerini düşünerek yolları ayırdık. Yoksa Beşiktaş'ın formasını giymiş, katkılar vermiş birisi.

Sözleşme fesih konusunda 'Avukatımla konuş" ifadesi var ki, bazen konuşmak istemediğimiz zaman sözü ağabeye, avukata bırakabiliriz. Şimdi hocamız değerli bir camianın başına gitti. Orada katkı yapacağına inanıyorum. Milli takımda iyi oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. Teknik direktörlerimizden rica ediyorum. Koskosa milli takım hocası "Sol bek bulun oynatacağım" diyor. Bu tüm hocalarımıza verilmiş bir mesaj."

"-VİZYONU YOK- MESAJLARI ATIYORLAR"

"Corona virüs salgını nedeniyle bazı arzu ettiğimiz adımları atamıyoruz" diyen Ahmet Nur Çebi, "Antep dönüşü 4-5 oyuncunun corona virüs testi pozitif çıktı. Milli Takım maçında Vida'nın covid testi pozitif çıktı. Vida'sı, ötekiler var. İsim vermek istemiyorum. Defansın tamamı neredeyse yok oldu. Taraftarlarımız bazen salgın olduğunu unutuyor. Bazen önem verdiğim şey ilişkidir. Karşılıklı konuşmak, el ele tutuşmak. Şubat, Mart ayından bu yana yöneticilerimle bile konuşamıyorum. Oyuncularımızın yanına gidemiyoruz. Kampanya yapıyoruz, iş adamının yanına gidemiyoruz. İcraatlarımızı hep aksatmıştır. Hep salgın, salgın, önümüze çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Eski dönemlerin araştırılması konusunda KPMG'nin raporunu beklediklerini vurgulayan Çebi, "KPMG raporunu ortaya koymamızı istiyorlar ancak KPMG çalışanları da şu an koronavirüsten ötürü aktif çalışamıyorlar. Camiaya söylüyorum, ben bu rapordan geri adım atmıyorum. Bu rapor, mevcut sürecin sonrasında açıklanacak. 3-5 ve yaklaşık 10 yıllık süreci kapsıyor. Bu sürecin içinde ben de varım. Sürecin uzamasının arkasından bir şeyler aramalarına hiç gerek yok. Birilerini yargılamak adına da yapmıyorum. Beşiktaş'ın her gelenin, gidenin hesaplarına baktığı bir süreç istiyorum. Beşiktaş, artık borcu önde olan bir kulüp olmasın istemiyorum. Bazen sosyal medyada vizyonu yok" diyorlar. Hiç merak etmesin benim vizyonum var. Bazen covid'den dolayı şehri terk edenler gittikleri köylerden "vizyonu yok" mesajlar atıyorlar. Beşiktaş'ın iyiye gittiğini görecekler. Bunu camiaya taahhüt olarak veriyorum" dedi.

YABANCI HAKEME AÇIK KAPI

"Göreve geldiğim zaman "Artık eski hakemleri bırakalım, gençlerin önlerini açalım" demiştim" diyen Ahmet Nur Çebi, "Eskilerin ve bu konuda tecrübelilerin hatalarını kabul edemiyoruz. Onların isimleri hatalarıyla anılıyor. Hatalar devam ediyor. Ama hiç olmazsa genç arkadaşlarımızın önünün açık olması beni rahatlatıyor. Ancak son maçta Uğur Hoca'nın ağır bir kararı var. O bizim genç hakem dediğimiz isimlerden değildi. Umarım hatalar bir daha olmaz" diye konuştu.

"VAR konusunda art niyet yok" diyen Ahmet Nur Çebi, "Ancak bir tarafa destek vermek adına değil de eyyamcılık kafa yapısıyla maç idare ediliyorsa bunlar doğru olmuyor. Yabancı hakem konusunda evet derim. Ama aralara katılmış, serpiştirilmiş, örnek olması için alınmasını isterim. Her maça yabancı hakem istemem. Ancak katkı olsun diye yabanca haken atanabilir" dedi.

"HEM FIFA'YI HEM TFF'Yİ ŞİKAYET EDİYORUM"

Pandeminin etkilerine vurgu yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Spor yasası konusunda sayın Cumhurbaşkanımıza bunu iletmiştim. Gelir-gider arasındaki bilinçli bir şekilde fark varsa bundan sorumlu olunmasını istiyorum.'

Basketbolda geçen sezon 2.5-3 milyon euro ile faaliyet gösteren bir takımımız varken şu an 1 milyon euro bütçe ile oynuyoruz. Kendi özkaynağınız ve denk bütçe ile basketbolu yönetebiliyorsak iyi iş yapmış oluyoruz.

Dünyanın her yerinde pandemi artıyor ancak futbola gelmedi. FIFA-UEFA falan ekonomik anlamda kulüpleri rahatlatacaktı. Bir futbolcu parasını alamadığı zaman, tekrardan eski düzene dönüyoruz.'

Bu adam top oynuyordu. neden gitti? 2 ay üst üste parasını alamadığı için gitti. Pandemi döneminde gitti. Sen de 'Paranın tamamını öde' diyorsun. Sadece kulüplerin sırtına bu yük yüklenmiş. Böyle bir süreç yaşıyoruz. FIFA'yı da TFF'yi de şikayet ediyorum" sözleriyle FIFA ve TFF'ye eleştiride bulundu.

Sözlerinin son bölümünde umut dağıtan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ben geldiğimden beri Beşiktaş için doğruları yaptım. Sergen hocam da doğruları yapıyor, yönetimimiz de. Beşiktaş amaçladığımız gibi düzlüğe çıkacaktır. Gidişatımızın çok iyi olduğunu en kısa sürede görecekler. Rahat ve huzurlu olsunlar, camiamıza söz veriyorum.

Ben bana tüzüğün tanıdığı görev süresi, Allah'ın verdiği ömür ve bankalara verdiğim sözler sebebiyle görevimi yapmaya devam edeceğim. Beni yıpratarak, yorarak buradan gitmemi isteyenler Beşiktaş'a zarar verirler" diyerek sözlerini tamamladı.