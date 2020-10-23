Aile boyu yüzücüler

23 Ekim 2020 Cuma, 08:04

Milas’ta yaşayan uzak yol kaptanı Sami Gemicioğlu ve ev hanımı eşi Rabia Sevil Gemicioğlu kızını ve oğlunu yüzme sporuna götürüp getirirken yüzme sporu ile tanıştı. 2004 yılında yüzmeye amatör olarak başlayan ve 2008 yılında Dünya Master Yüzme Şampiyonası’na katılan çift kendi kategorilerinde onlarca birincilik elde etti. Kızı ve oğlunu da yüzücü olarak yetiştiren ailenin yüzlerce derecesi bulunuyor. Dünyada Asya'dan Avrupa’ya yapılan tek kıtalararası yüzme yarışı olma özelliğini taşıyan Boğaziçi Kıtalararası Yarışlarına Gemicioğlu ailesinin tüm fertleri birlikte katılarak hepsi kendi kategorilerinde birincilik aldı. Gemicioğlu ailesi her gün 1.5 saat yüzüyor. Yazın denizde kışın ise havuzda antrenman yapan Sami ve Rabia Gemicioğlu çifti, “Son nefesimize kadar yüzeceğiz. Yüzmenin yaşı yok. Herkes her yaşta spor yapabilir” diyerek sağlıklı yaşamın spordan geçtiğini söyledi. Tüm müsabakalara kendi emekli maaşlarından ve çocuklarının desteğiyle katıldıklarını belirten Gemicioğlu ailesi, şu ana kadar 7 FInA Dünya Master’ında yer almış. Kazandıkları madalyaları evde koyacak yer bulamayan aile, yüzmenin onlara mutluluk verdiğini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiklerini anlattı.

DERECELER

Sami Gemicioğlu Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na 13 defa katıldı, Aquamaster ve Oceanman yarışlarında birincilik elde etti.

Rabia Sevil Gemicioğlu 2020’de düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda birinci oldu. Ayrıca, kısa ve uzun kulvarda Türkiye rekorları bulunuyor. Galatasaray Spor Kulübü'nün yüzücüsü ve uzak yol kaptanı olan Emrah Gemicioğlu’nun Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda birçok derecesi bulunuyor. Bu yıl altın madalyayı elde eden yüzücü, toplamda 16 kez yarıştı. Meis Adası- Kaş yarışında da 2017-2018 genel klasman birinciliği bulunuyor. Aquamaster ve Oceanman yarışlarında da birincilikleri elde etti. Ailenin en küçüğü Galatasaray Spor kulübü yüzme şubesi menajeri renin Gemicioğlu da birçok kez Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katıldı. Yeditepe Üniversitesi yüzme antrenörü Gemicioğlu, 23 kez katıldığı Boğaziçi yüzme yarışmasında kendi kategorisinde 10 birincilik elde etti ve ilk üçe girdi.