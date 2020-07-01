Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Airbus, 2021 yaz sonuna kadar yaklaşık 15 bin kişiyi işten çıkaracak.
Yeniden yapılanma planı açıklayan Airbus SE, 2021 yaz sonuna kadar yaklaşık 15 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
Airbus yaptığı açıklamada, işten çıkarma kararının düşen talep nedeniyle alındığını, koronavirüs krizinden kaynaklı olarak talebin son aylarda yüzde 40 düştüğünü belirtirken, hava yolu ile seyahat sektörünün 2023'ten önce toparlanmasının beklenmediğini de ifade etti.
CEO Guillaume Faury yaptığı basın açıklamasında, "Şu ana kadar aldığımız tedbirler bize global pandeminin ilk şokunu absorbe etme imkanı verdi. Şimdi, bizim faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz ve krizden sağlıklı şekilde, global havacılık lideri olarak çıkmamızı sağlayacak adımlar atmamız gerekli" dedi.
Video Haberler
- Kolombiya'daki tecavüz olayı ülkeyi ayağa kaldırdı
- İETT'de skandal iddia
- Sel suları koyunları böyle sürükledi
- Tahran'da klinikte patlama! 13 kişi öldü
- AKP maden şehidi yakınları için kanun teklifini reddetti
- Yılanların dansı kamerada
- İşçi servisi ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
- İşte Bodrum'da fiyatlarıyla dudak uçuklatan restoran
- Arınç'a Murat Eren'i hatırlattı!
- Yer: Bingöl... Kimseye aldırış etmeden suya dalıp çıktı