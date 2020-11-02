Şampiyonlar Ligi'ni şoke eden gelişme
Ajax, Şampiyonlar Ligi maçına 17 kişilik kadroyla çıkacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak Hollanda temsilcisi Ajax, birçok as futbolcusunu takım kafilesine almadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka ekibi Midtjylland ile yarın deplasmanda oynanacak karşılaşma için takım kafilesinde 17 futbolcunun yer aldığı ve konuya ilişkin ayrıntılı bilginin daha sonra verileceği ifade edildi.
Hollanda basınında yer alan haberlerde, yapılan son kontrolde Ajax'ta 11 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı ve bu nedenle takım kafilesinden çıkarıldığı belirtildi.
Takım kafilesinde yer almayanlar arasında Dusan Tadic, Davy Klaassen, Andre Onana, Maarten Stekelenburg ve Ryan Gravenberch gibi önemli oyuncular da bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
- Celal Şengör'den deprem isyanı: Lütfen artık silin
- AKP'li 'Yeliz' Türkan Şoray'ı hedef aldı!
- İstanbul nasıl yıkılacak?
- Metiner'den 'makam' ve 'ünvan' itirafı
- Tunç Soyer, kolon kesilmesi iddiasını doğruladı
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- Enkaz altında bu videoyu çekmiş
- Depremde anne ve babasını kaybeden Arif: Bir ben kaldım
- Enkazdaki çantadan Türkiye gerçeği çıktı
- Kamuda 400 bin işçi için yeni dönem
Video Haberler
- Enkaz altından kurtarılan İnci Okan'dan ilk mesaj
- Depremzedelere getirilen erzakı sattı
- Karantina öncesi tuvalet kağıdına akın ettiler
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Damat, yol kenarında gelini dövdü
- Metrobüs yayaya çarptı
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Oyuncak yarış arabasıyla trafiği birbirine kattı!
- Doğuş, Reha Muhtar'a ateş püskürdü
En Çok Okunan Haberler
- Celal Şengör'den deprem isyanı: Lütfen artık silin
- AKP'li 'Yeliz' Türkan Şoray'ı hedef aldı!
- İstanbul nasıl yıkılacak?
- Metiner'den 'makam' ve 'ünvan' itirafı
- Tunç Soyer, kolon kesilmesi iddiasını doğruladı
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- Enkaz altında bu videoyu çekmiş
- Depremde anne ve babasını kaybeden Arif: Bir ben kaldım
- Enkazdaki çantadan Türkiye gerçeği çıktı
- Kamuda 400 bin işçi için yeni dönem