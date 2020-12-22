Akar'dan ABD'ye: Bir an önce yanlış karardan dönülmeli
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin "bir an önce yanlıştan dönme" çağrısı yaptı. Akar, "Başka NATO olmak üzere beraber yapacağımız faaliyetlerin olumsuz etkileneceğini bildirmek isteriz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye S-400'lerle ilgili uygulama kararı aldığı yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bir televizyon kanalında konuk Akar, "ABD, bu yanlış karardan bir an önce dönülmesi gerekiyor. Biz kararın düzeltilmesini bekliyoruz" dedi.
Akar'ın açıklamalarından özetler şöyle:
ABD YAPTIRIMLARI
"Hava savunma sistemi için bize Rusya olumlu cevap verdi. ABD'nin yaptırımının herhangi bir zararı olmaması için elimizden geleni yapacağız. Başka NATO olmak üzere beraber yapacağımız faaliyetlerin olumsuz etkileneceğini bildirmek isteriz. ABD, bu yanlış karardan bir an önce dönülmesi gerekiyor. Biz kararın düzeltilmesini bekliyoruz. Şu an ülkemizde bulunan S-400'lerin kontrolleri yapılıyor.
DOĞU AKDENİZ
Ülkemizin menfaatlerini korumak bizim boynumuzun borcu. Biz sadece haklarımızı korumak istiyoruz. Bizim yaptığımız bu hak arayışını olumsuz gösteren Yunanistan'dır. Yunanistan'ın Türkiye ile görüşmeler yaparak çözüm bulması bunun en doğru yoludur. Bizim planlarımız var, bu çerçevede ilerlemeye çalışıyoruz. Siz Türkiye ile görüşmeden başka yerlerde çözüm arıyorsanız, bu durum çözülmez. Biz tamamen diyalog diyoruz. Ancak hiçbir şekilde oldu bittiye getirmemek de bizim en büyük kararlılığımız.
KARABAĞ'DA 'BARIŞ GÜCÜ'
Ortak merkez konusunda mutabakat sağlandı. Şu an inşaat devam ediyor. Görev süresini de Ruslar ile konuşacağız.
İster Trump olsun ister Biden olsun, bizim için ABD ile en önemli konu YPG'dir."
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