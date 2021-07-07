Akbank'a ulaşılamıyor: İşte Akbank'tan yapılan son açıklama

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:11

Akbank kullanıcıları mobil ve internet uygulamasına erişim problemi yaşıyor. Dün sabahtan beri yaşanan soruna ilişkin 'siber saldırı mı?' soruları gündeme gelirken, Akbank'tan bu iddialara yanıt gelmişti.

Akbank'tan 'hack' iddialarına ilişkin yapılan açıklamada saldırı iddiaları reddedilmişti.

SON DURUM NE?

Dün sabahtan beri yaşanan erişim problemi hala devam ediyor. Müşteriler işlemlerini mobil bankacılık sistemi üzerinden hala gerçekleştiremezken, bankadan da sorunun çözümüne ilişkin henüz yeni bir açıklama gelmedi.

KREDİ KARTI VE KREDİ BORCU SON ÖDEME TARİHİ GELENLER NE YAPACAK?

Son ödeme tarihi gelen kredi, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen yurttaşların endişeleri üzerine Akbank bugün ikinci bir açıklama daha yayımladı. Buna göre son ödeme tarihi 6 Temmuz 2021 olan kredi kartı borçlarının son ödeme tarihleri 7 Temmuz'a ertelendi. Krediler de faiz işletilmemesi, işleyen faizin geri ödenmesi kararı alındı.

Açıklamada şöyle denildi:

"06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır."