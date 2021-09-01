Akdeniz sinemaları İzmir’de buluşuyor

01 Eylül 2021 Çarşamba, 10:45

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8-12 Eylül tarihleri arasında “Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması” düzenliyor. Kültür Zirvesi kapsamında düzenlenen etkinlik İzmir’in sanat sineması olan Karaca Sineması ve Fransız Kültür Merkezi’nin yanı sıra, akşamları Karantina rıhtımına çekilecek Kadifekale yüzer platformunda sinemaseverlere film şöleni sunacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, herkesi sinema buluşmasına katılmaya çağırdı.

Gösterilerde Akdeniz ülkeleri sinemalarından 2019- 2021 yapımı uzun metraj filmler Türkçe altyazılı olarak gösterilecek. Vecdi Sayar’ın yönetmenliğinde düzenlenen İzmir Akdeniz Sinemaları Buluşması’nın ilk gününde, Yunan yönetmen Christos Nikou’nun “Elmalar”, Cezayir asıllı Fransız yönetmen Maiwenn’in “DNA” filmlerinin ardından saat 21.00’de Kadifekale yüzer platformunda Filistinli yönetmen Ameen Nayfeh’in sunumuyla, 2021 Oscar’larında Ürdün’ün adayı olan “200 Metre” adlı film gösterilecek. 9 Eylül programında da bir başka Filistinli yönetmenin filmi var; Elia Suleiman’ın Cannes Film Festivali FIPRESCI ödülünü kazanan Fransa- Filistin-Katar- Almanya-Kanada-Türkiye ortak yapımı “Burası Cennet Olmalı”. Aynı gün gösterilecek diğer film ise, geçen yıl İstanbul ve Antalya Film Festivallerinde çok sayıda ödül kazanan Fikret Reyhan’ın “Çatlak”ı. Yönetmen, Fransız Kültür Merkezi’nde gösterilecek film sonrası izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

AKDENİZ'İN GÜNEYİ VE KUZEYİ

Akdeniz ülkeleri sinemacıları, 9 Eylül’de tam gün izleyiciye kapalı bir toplantı yaparak, Akdeniz’de kültürlerarası barışın sağlanmasında sinemanın rolünü, kültür-sanat kurumları ve sinema sektörleri arasında iş birliği olanaklarını değerlendirecekler. Toplantıya katılacak olan sinemacılar arasında, Arnavutluk Sinema Merkezi direktörü Eduart Makri, Hırvatistan Audiovizüel Merkezi direktörü Irena Jelic, Fransa’dan Marsilya Film Festivali Genel Sekreteri Tsveta Dobreva, İtalya’dan oyuncu ve belgesel yönetmeni Francesca Failla, Lübnan’dan film festivalleri direktörü Sam Lahoud, Fas’tan Rabat Film Festivali direktörü Malak Dahmouni, Filistin’den yönetmen Ameen Nayfeh, Slovenya Film Merkezi’nden Nerina T. Kocjancic, Suriye Sinema Kurumu direktörü Kareem Abeed, Tunus sinemasının usta yönetmeni ve yazar Ferid Boughedir v e yapımcı Anne-Marie Boughedir, Türkiye’den yönetmenler Leyla Yılmaz, Bülent Öztürk, Reis Çelik, Tahsin İşbilen, yapımcı Anna Maria Aslanoğlu, akademisyen Aslı Favaro yer alıyor.10 Eylül saat 12.00’de Swissotel salonunda buluşmanın konukları basının ve izleyicilerin sorularını yanıtlayacaklar. 10 Eylül günü gösterilecek filmler ise, Faslı yönetmen Alaaddin Aljem’in “Kutsal Aziz”, geçen yıl Adana ve Ankara Film Festivallerinde çok sayıda ödül kazanan Leyla Yılmaz’ın “Bilmemek”, Ladj Ly’nin yönettiği Fransa’nın Oscar adayı “Sefiller” ve Cezayirli yönetmen Merzak Allouache’ın 2021 yılı yapımı “Aile” adlı filmi.

İzmir Akdeniz Sinemaları Buluşması, bu yıldan başlayarak her yıl, sinema sanatına katkılarından ötürü Akdeniz’den bir sinemacıya Henri Langlois Ödülü verecek. Bu ödül, Fransız Sinemateki’nin kurucusu, Henri Langlois’nın İzmirli olduğunu dünyaya duyurmak açısından da önem taşıyor. Langlois, Türk Sinemateki’ne de kuruluş yıllarında ciddi destek veren bir sinema adamıydı. Langlois Ödülü’nün bu yılki sahibi, Cezayir sinemasının ustalarından Merzak Allouache. Buluşmanın son iki gününde ise, İspanyol yönetmen Alejandro Amenabar’ın “Savaşın Gölgesinde”, Cezayir asıllı Fransız yönetmen Mounia Meddour’un “Papicha”, Fransız yönetmen Robert Guédiguan’ın “Gloria Mundi”, Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın “Derisini Satan Adam”, İsrailli yönetmen Nadav Lapid’i n “Eş Anlamlılar” ve Fransız yönetmen Chloé Mazlo’nun “Lübnan Semaları”.