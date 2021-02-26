Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2021 Cuma, 19:14
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
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AFAD depremi sosyal medyadan duyurdu. Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 18.46 sıralarında meydana gelen deprem yerin 52,30 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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