Akhisar Belediye Basket evinde Samsunspor’a takıldı
Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde lider Akhisar Belediye Basket takımı,Samsunspor’a son saniyede yediği üçlük ile karşılaşmadan 88-90 mağlup ayrılarak 7 maçlık galibiyet serisine de son verdi.
Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele veren lider Akhisar Belediye Basket takımı, konuk ettiği Samsunspor’a son saniyede yediği üçlük ile karşılaşmadan 88-90 mağlup ayrılarak 7 maçlık galibiyet serisine de son verdi.
13. hafta açılış maçında Akhisar Belediye Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayan müsabakaya Akhisar Belediye Basket takımı Franklin-Deniz-İlker-Fatih-Berkay beşlisi ile başlarken Samsunspor ise Can-Dukes-Fatih-Soares-Uğur Can beşlisi ile maça başladı.
Her iki takım da ilk dakikalarda skor bulmakta zorlanırken ilk periyot 24-27 Samsunspor önde kapattı. İkinci çeyrekte ev sahibi Akhisar karşılaşmaya hızlı başlasa da Samsunspor maçı bırakmadı ve konuk ekip devre arasına 46-50 önde girdi. Üçüncü çeyrekte 57-62 Samsunspor’un üstünlüğü ile geçilirken, çekişmeli maçın son 16 saniyesine 88-88 skorla girildi. Son hücumda Samsunspor turnikeyle öne geçti ve karşılaşmayı 88-90 kazandı.
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