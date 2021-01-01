Akhisar Belediye Basket evinde Samsunspor’a takıldı

01 Ocak 2021 Cuma, 22:13

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele veren lider Akhisar Belediye Basket takımı, konuk ettiği Samsunspor’a son saniyede yediği üçlük ile karşılaşmadan 88-90 mağlup ayrılarak 7 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

13. hafta açılış maçında Akhisar Belediye Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayan müsabakaya Akhisar Belediye Basket takımı Franklin-Deniz-İlker-Fatih-Berkay beşlisi ile başlarken Samsunspor ise Can-Dukes-Fatih-Soares-Uğur Can beşlisi ile maça başladı.

Her iki takım da ilk dakikalarda skor bulmakta zorlanırken ilk periyot 24-27 Samsunspor önde kapattı. İkinci çeyrekte ev sahibi Akhisar karşılaşmaya hızlı başlasa da Samsunspor maçı bırakmadı ve konuk ekip devre arasına 46-50 önde girdi. Üçüncü çeyrekte 57-62 Samsunspor’un üstünlüğü ile geçilirken, çekişmeli maçın son 16 saniyesine 88-88 skorla girildi. Son hücumda Samsunspor turnikeyle öne geçti ve karşılaşmayı 88-90 kazandı.



