Akhisarspor'da Özbey ve Çakar ifade verdi iddiası

06 Haziran 2021 Pazar, 12:26

TFF 1'inci Lig'den düşen Akhisarspor'da devre arasında transfer edilip hiç oynatılmayan futbolculardan Alim Aykut Esgi'nin kulübe transferi için kendisi ve babasından para alındığı iddiaları üzerine yöneticilerden Bışar Özbey ile eski hakem, futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın ifade verdiği belirtildi.

Sosyal medya hesabından 2 Nisan'da şok iddialar ortaya atıp Akhisarspor'a transfer olması için para ödediğini belirten 22 yaşındaki Alim Aykut'un şikayeti, kongre üyelerinin suç duyurusu üzerine açılan soruşturmada Özbey ve Çakar'ın Akhisar'a gelerek savcılığa gittiği iddia edildi. Özbey'in savcılığa kulüple ilgili belgeleri de verdiği belirtildi.