AKM’nin eskiyi andıran yeni yüzü ortaya çıktı

18 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Yapımına 10 Şubat 2019’da başlanan Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatı önündeki demir panolar ve bez afişler kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla Atatürk Kültür Merkezi’nin Taksim Meydanı’na bakan tarafı ön plana çıktı.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.

Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Yeni AKM’nin 29 Ekim’de açılması planlanıyor. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.