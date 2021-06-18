AKM’nin eskiyi andıran yeni yüzü ortaya çıktı
Taksim'de yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi inşaatının önündeki demir panolar kaldırılınca AKM'nin ön cephesi ortaya çıktı.
Yapımına 10 Şubat 2019’da başlanan Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatı önündeki demir panolar ve bez afişler kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla Atatürk Kültür Merkezi’nin Taksim Meydanı’na bakan tarafı ön plana çıktı.
Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.
Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Yeni AKM’nin 29 Ekim’de açılması planlanıyor. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.
Video Haberler
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
- Kapadokya’da peribacalarına çirkin saldırı
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
- Korku dolu anlar! Dev hortum kamerada
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
- SADAT ve Onur Gencer hakkında çarpıcı iddia
- Ali Sunal'dan Güldür Güldür skeci hakkında açıklama
- PKK’dan nefret ettiğim için yaptım
- HDP İzmir il binasına saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Veyis Ateş kararını verdi
- Peker'in iddialarının ardından Ateş'ten yeni hamle
- HDP'li Ertuğrul Kürkçü saldırganları açıkladı
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçi hakkında bilgi verdi