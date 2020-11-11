AKP dönemi İBB'sinden 26 milyon dolarlık büyük vurgun

11 Kasım 2020 Çarşamba, 08:30

İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarında AKP grubu tarafından büyükşehir belediyesi şirketlerinden Hamidiye Su A.Ş.'de yolsuzluk yapıldığı iddiasında bulunularak soru önergesi verildi.

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, iddialara sert tepki göstererek “Hamidiye AŞ'ye borçlarını ödeyemediği için davalık olmuş birtakım şirketlerin verdiği belgelerle soru önergesi vermek dedikodudan başka bir şey değildir. Yolsuzluk, yandaşlık arıyorsanız şu anda İBB iştirakimiz olan Güven Su'nun geçen dönem nasıl satın alındığına bakın” dedi.

26.8 MİLYON DOLARA DENK GELİYOR

Balyalı, İBB'nin çok fazla bilinmeyen şirketlerinden Güven Su A.Ş.'nin büyükşehir belediyesi tarafından nasıl satın alındığını ve şirketin mali durumunu SÖZCÜ'ye anlattı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; Balyalı, 2016 yılında Kemerburgaz'daki doğal kaynak suyu üreticilerinden Güvenpınar isimli firmanın İBB tarafından 75 Milyon TL yani o günün parası ile 26.8 milyon dolar ödenerek çok yüksek bir bedel ile satın alındığını ve faaliyetlerine Güven Su adı ile İBB şirketi olarak devam ettiğini aktardı.

YILLIK GELİR 1 MİLYON TL CİVARINDA

Satın alındıktan sonra bayilerin kapandığını, Güvenpınar markalı satışların durduğunu anlatan Balyalı “Makineler kullanım dışı kalmış ve bir süre sonra değerinin altında bedellerle satılmış. Su hazırlama tesisi ve binalar yetersiz olduğu için yenilenmiş. Yani 75 Milyon TL karşılığı sadece günlük 3-4 bin ton kapasiteli 18 adet kaynak suyu alınmış” dedi. Balyalı, Güven Su A.Ş.'nin 2017 yılında 2 Milyon TL, 2018 yılında 2,7 Milyon TL ve 2019 yılında 3,8 Milyon TL net gelir elde ettiği bilgisini paylaşarak “Senede ortalama 1 milyon TL kar eden şirketin gelir tablosu, İBB'nin ne kadar yüksek bir ödeme yaptığının da göstergesi” dedi.

SAHİPLERİ KİM?

Balyalı, bu şirketin eski sahiplerinin AKP'li üst düzey isimlerle akrabalık ilişkisi olduğuna ilişkin iddialar bulunduğunu da söyleyerek “İBB'ye geçtikten sonra şirketin satılan bazı makinelerinin düşük bedellerle eski sahipleri tarafından alındığı söyleniyor. Ayrıca şirketin eski sahipleri ile yapılan devir protokolündeki rekabet maddesine aykırı olarak başka bir su şirketini 5-6 milyon lira gibi çok cüzi bir bedel ile satın alıp işlettikleri öne sürülüyor” diye konuştu.