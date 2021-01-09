AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’den, Twitter’ın Trump kararına tepki

09 Ocak 2021 Cumartesi, 23:03

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Twitter hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabını süresiz askıya alan Twitter'ı eleştirdi. Trump'un hesabının süresiz askıya alınmasını 'ABD'ye karşı yapılmış bir darbe' olarak nitelendiren Canikli, "Bu darbe ile artık demokrasi çağı bitmiş 'kapitalokrasi' çağı başlamıştır" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Canikli, Twitter'ın ABD'de yaşanan şiddet olaylarını 'daha fazla kışkırtma' riski nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını süresiz askıya almasına tepki gösterdi.

Cankli twitter hesabı üzerinden şu paylaşımları yaptı:

-Twitter’ın, Trump’ın hesabını süresiz olarak askıya alması, sermayenin Amerika Birleşik Devletine karşı yaptığı darbedir.

-Bu darbe ile artık demokrasi çağı bitmiş kapitalokrasi çağı başlamıştır.

-Kapitalokraside (capitalocracy) yasama, yürütme ve yargı yetkisi sermaye tarafından kullanılır.

-Mahkeme kararı olmadan, anayasal bir hak olan ifade özgürlüğünün sınırlandırılması fiilen yargı ve yürütme yetkisinin gasp edilmesi anlamına gelir. Fiilen anayasa da değiştirilmektedir. Sonuç itibariyle, 3 erk tek bir güç tarafından yönetilir hale gelmektedir.