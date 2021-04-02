AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İslamcılık en pratik cevabımız

02 Nisan 2021 Cuma, 17:08

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP'li Zeytinburnu Belediyesi tarafından Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde, Said Halim Paşa'nın vefatının 100. yılı anısına düzenlenen "Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa Sempozyumu"nda konuştu.

Said Halim Paşa'nın, "Osmanlı'nın çöküş döneminin çareler arayan, bu çöküşü durdurmaya çalışan, çok iyi yetişmiş bir entelektüel ve dirayetli bir devlet adamı" olduğunu ifade eden Kurtulmuş, söylediklerinin bugün de güncel hayatta Türkiye'nin ve bölgenin karşılaştığı sorunlar bakımından ele alındığında hala geçerliliğini koruyan birçok tarafı olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Said Halim Paşa'nın Osmanlı'nın sancılı çöküş dönemlerine şahitlik ettiğini, bu süreçte en kayda değer tespitleri ve teşhisleri ortaya koyan kişilerden biri olduğunu" dile getirdi.

Bu dönemin en önemli tartışma konularından birisinin "Niçin kaybettik?" sorusu olduğunu aktaran Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Said Halim Paşa, sadece 'Niçin mağlup olduk?' sorusu değil, aynı zamanda 'Ne yapmalıyız? sorusunu da gündeme getirmiş olan bir mütefekkirdir. Bu özelliğiyle o dönemin en çarpıcı tartışmalarından birisi 'İslam mani terakki midir, değil midir?' tartışmasıydı. Mağlup oluşumuzun cevabını kendi köklerimizden uzaklaşmakta olduğunu bulan, maalesef Türk modernleşmesini en çarpık şekilde ortaya koyan hem siyasetçi sınıfta hem entelektüel sınıfta kalpleri ve zihinleri kaymış olan mutlak manada Batı'yı takip eden bir mukallit zümerin olduğunu, Said Halim Paşa hayatı boyunca bunları eleştirerek ortaya koymuş birisiydi. Bu anlamda aslında dünkü tezler bugün de belli şekilde geçerliliğini korumaktadır. Bugün de Türkiye'nin yeniden kendi kökleri üzerinde, ayakları üstünde yükselerek, ileriye doğru gidebileceğine inanıyor ve bu mücadeleyi vermeye gayret ediyoruz."

"İSLAMCILIK ESKİMEYEN İSTİKAMET"

Kurtulmuş, "çarpık modernleşme"ye dikkat çekip şu ifadeleri kullandı:

"Bu modernleşmeyi tam manasıyla mukallit, batıcı, batıda ne varsa onu alır taklit eder yükseliriz, yüceliriz zanneden anlayışın bugün de bazı versiyonlarının hem Türkiye'de hem bizim coğrafyamızda var olduğunu biliyoruz. Buna karşı bizim vereceğimiz en pratik cevaplardan birisi de Said Halim Paşa'nın İslamlaşmak dediği, İslamcılık dediği, adına ne derseniz deyin kendi kökleri üzerinden bu milletin, bu medeniyet coğrafyasının yeniden yükselmesi bilinci önümüzdeki on yıllara damgasını vuracak eskimeyen bir siyasi istikamet eskimeyen bir siyasi manifestodur."