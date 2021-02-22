AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Berat Albayrak'a, CHP tarafından yöneltilen ifadelere tepki gösterdi
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, CHP tarafından yöneltilen ifadelere tepki gösterdi.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, CHP tarafından yöneltilen ifadelere tepki gösterdi.
Kurtulmuş, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti: "Pandeminin sebep olduğu ağır ekonomik koşullarda, büyük ve güçlü Türkiye idealine gönülden bağlı şekilde görev yapan eski Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a, CHP tarafından gerçek dışı ve birtakım bühtanlarla ortaya atılan seviyesiz ve çirkin ifadeleri kınıyorum."
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