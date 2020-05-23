AKP Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi açıklama
AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 'işçi çıkarma hazırlığında olmak'la suçladı. Şahin, Yavaş'a "Gözümüz üzerinde" dedi.
Mansur Yavaş’ın geçen bir yıl içerisinde 3 bine yakın kişiyi işe aldığını söyleyen Fatih Şahin, "Geçen eylül ayında işçi çıkarmaya hazırlanan Mansur Yavaş’ı eğer işçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynarsan Ankara’yı sana dar ederiz" diyerek ‘uyardıklarını’ hatırlattı.
'Duyduklarına' dayanarak konuşan Şahin, Yavaş'ı 'kaynak bahanesine sığınarak işçi çıkarmaya hazırlanmakla' suçladı ve şunları söyledi:
"CHP’li Mansur Yavaş’a bir kez daha sesleniyoruz: Gözümüz üzerinde. Beceriksizliğinin faturasını işçi kardeşlerimize kesme, emekçilerin ekmeği ile oynama, onlara zulmetme. Aksi takdirde iki elimiz de yakanda olur. Kimse büyükşehir emekçilerini yalnız sanmasın."
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