AKP grubundan HBB Meclisi'nde Kılıçdaroğlu ve Akşener'e saygısızlık

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:07

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Genel Kurulu’nda nezaket ve saygı krizi yaşandı. AKP grubunun pandemi sebebiyle su fiyatlarında değişikliğe gidilmesi ile ilgili hazırladığı önergede yer alan ifadeler, Genel Kurulu yöneten HBB Başkanı Lütfü Savaş’ın sert tepkisine neden oldu. Savaş’ın bu tepkesine Millet İttifakı grubu alkışlarıyla destek verdi.

Önergede AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için ‘Sayın’ ifadesi kullanılırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in isimlerine dahi yer verilmeyip ‘Sayın’ yazılmaması tepki çekti.

AKP'LİLERİN ÖNERGESİNE TEPKİ

AKP'li bazı belediye başkanlarının imzasını taşıyan önergede; salgın sebebiyle zor günler yaşayan esnafa merkezi hükümetin destek olduğu ileri sürülürkenErdoğan ve Bahçeli’nin açıklamalarına yer verildi ancak Millet İttifakı ortakları Kılıçdaroğlu ve Akşener’in isimleri bile yazılmadan sadece parti isimleri yer aldı.

"KİMİLERİ KÜÇÜLTÜLMEYE ÇALIŞILMIŞ KİMİLERİ YÜCELTİLMEYE ÇALIŞILMIŞ"

Kaleme alınan önergede bile ayrım yapıldığını üstüne basa basa söyleyen Lütfü Savaş, “Birbirimizin genel başkanına ve devletimizi yöneten insanlara ‘Sayın’ demekten imtina ediyorsak bu Meclis’te düzgün hareket edip düzgün sonuç alamayız. Bu önergede kimileri küçültülmeye çalışılmış kimileri yüceltilmeye çalışılmıştır” diye konuştu.

"BU DURUMU HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Ülkeyi yönetmek için 'Ben varım!' diyen herkesin yüce insan olduğunu da belirten Savaş, “Bu insanlar partilerinin genel başkanı ve iktidara gelmek için mücadele veriyor. Bu kelimelerde saygı ve saygısızlık gizlidir. Genel başkanlar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener’in bu durumu hak ettiğini düşünmüyorum. Biz düşman değiliz. Sadece Hatay halkı ve Türk milletine daha iyisini yapmak için mücadele eden rakipleriz” ifadelerini kullandı.

Savaş, konuşmasının sonunda bu ülkeyi yönetirim diyen ve gayriahlaki davranışlar içinde bulunmayan herkesin saygıyı hak ettiğini bir kez daha yineledi ve önergeyi kaleme alanların ayıp ettiğini dile getirdi.