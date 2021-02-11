AKP iktidarı, kamuda kadrolu yerine sözleşmeli çalıştırmayı tercih ediyor

11 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

2020 sonuyla ilgili güncel verilere göre kamudaki toplam personel sayısı 4.8 milyon. Bu personelin 2 milyon 970 bini kadrolu personelden oluşuyor. Toplam 502 bin 528 personel ise sözleşmeli olarak görev yapıyor. Bu sayı 2019’un sonunda 427 bin 550 kişiydi.

En fazla sözleşmeli personel 356 bin 853 kişi ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde bulunuyor. YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde 21 bin 838, özel bütçeli idarelerde 9 bin 782, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda 1876, sosyal güvenlik kurumlarında 2 bin 460, döner sermayeler ve kefalet sandıklarında 10 bin 598 sözleşmeli var.

SENDİKALAR BASTIRIYOR

Yine özel kanunu bulunan kuruluşlarda (TRT, PTT ve TÜRKSAT AŞ) 28 bin 12 sözleşmeli personel bulunuyor. Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 21 bin 314 sözleşmeli personel görev yapıyor.

Kamuda 1 milyon 162 bin sürekli işçi, 49 bin 911 geçici işçi var. Sendikalar yıllardır kamudaki sözleşmeli personel ile geçici işçilerin kadroya alınmasını istiyor. Personel de kadro bekliyor. Ancak hükümet tarafından bu konuda bir adım atılmadı. Kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınması ile birlikte bu yıl imzalanacak olan kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün kapsamı önceki sözleşmelerden farklı olacak. Kapsama daha fazla işçi girecek.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, YÖK, üniversiteler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeler ve kefalet sandıklarında toplam 477 bin 570 sürekli işçi var. KİT’ler, özelleştirme programındaki yer alan kuruluşlar, kamu bankaları ile özel kanunu bulunan kuruluşlardaki sürekli işçilerin sayısı da 114 bin 240.