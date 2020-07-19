AKP, MHP, İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'nde son durum ne?

19 Temmuz 2020 Pazar, 11:19

Türkiye’nin yoksullaşma sürecine girdiğini ifade eden İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, “Türkiye’ye hukukun üstünlüğünün ve adaletin kesin giriş yaptığı bilinse, dünyada para bol, gelir” dedi.

Türkiye ekonomisinin ülkenin tarihindeki en kötü 5 yılı yaşadığını söyleyen İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, “Tüm tarihimizi büyüme ve işsizlik verilerini mercek altına alarak inceledik. Hem de TÜİK verilerini esas alarak. Ortaya çıktı ki 1975-80 dönemi hariç tutulduğunda, geride bıraktığımız 2015-2020 dönemi, Türkiye tarihinin en kötü 5 yılı” dedi. Tatlıoğlu, son 10 yılda “yönünü aşağı çevirmiş bir Türkiye olduğunu” belirterek ülkenin potansiyelini harcadığını ifade etti.

YOKSULLAŞMA SÜRECİ

İYİ Parti ekonomi kurmayları; İYİ Parti Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, İYİ Parti Mersin Milletvekili ve Parti içi Demokrasi ve Etik Kurulu Başkanı Zeki Hakan Sıdalı ve İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Cem Oba SÖZCÜ Gazetesi'ne vizyon ve çözüm önerilerini aktardı.

Buluşmada, Türkiye'nin işsizliği değil istihdamı konuşması gerektiğini söyleyen Tatlıoğlu, “Türkiye'nin istihdamı 20 milyon seviyesinde. Bu rakamı 35 milyona getirmemiz gerekiyor. Bize göre en önemli mesele bu” dedi.

Tatlıoğlu, kişi başına milli gelirin 2012'de 12.500 dolar olduğunu, bu yıl ise 8.500 dolar olduğunu belirtti. Türkiye'nin yoksullaşma sürecinde olduğunu savunan Tatlıoğlu, “Şu an Türkiye'nin bir tane hedefi yok. Yönetilemeyen bir ekonomi var. Biz şimdi ekonomi vizyon programı hazırlıyoruz. En geç eylül ayında her alandaki önerilerimizi masaya koyacağız. Tarım sektöründen KOBİ'lere kadar pek çok alanda duvarları yıkmak gerekiyor” dedi.

Prof. Tatlıoğlu ekonomi için önce hukuk gerektiğini vurguladı. Tatlıoğlu, “Ekonominin patronu güvendir. Kimin ne kazanacağına devlet karar veriyorsa orada kimse yatırım yapmaz. Serbest piyasa ekonomisini çalıştırmak zorundasınız. Hukukun üstünlüğü kalkınmanın bismillahıdır, hukuk olmadan kalkınma olmaz. Siyasal iklim değişse inanın Türkiye'nin 3 ayda havası değişir. Türkiye'ye hukukun üstünlüğünün ve adaletin kesin giriş yaptığı bilinse, dünyada para bol, gelir” yorumunu yaptı.

GELİŞİNE VURUYOR

Tatlıoğlu, “AK Parti'nin son birkaç yılki politikaları siyasi çaresizlikten. Topu gelişine vuruyor. Ayasofya'da yapmaya çalıştıklarını daha önce Yassıada kararlarının yok hükmünde sayılması konusunda da denediler, halkı ayrıştırarak seçmeni konsolide etmeye uğraştılar ama herkesin hem fikir olması ile başarılı olamadılar” dedi.

‘HAİN' DİYORLARDI, ŞİMDİ BÜYÜK BİR TEVECCÜH VAR

Prof. Tatlıoğlu, İYİ Parti oylarında “siyasetin bu kadar kapalı, iletişimin bu kadar bariyerli olmasına rağmen” yavaş ve istikrarlı bir gelişme olduğunu söyledi. “Biz seçim bölgelerimize gittiğimizde arkadaşlarımız için ‘O vatan haini bu dükkana giremez' sözlerini duyduğumuz günlerden bugün büyük bir teveccüh gördüğümüz günlere geldik” diyen Tatlıoğlu şöyle devam etti:

YÜZDE 12.4 SEVİYESİNDEYİZ

“Yüzde 7'lerden başladık ve 31 Mart sonrasında hep üzerine koyarak gittik. Şimdi 12.4 seviyesindeyiz. Biz takip ettiğimiz kamuoyu araştırmalarının 2'sinde binde 2 gibi bir pay ile 3'üncü, diğer araştırmaya göre de yine binde 2 gibi bir payla 4'üncü partiyiz. MHP de kesintisiz bütün anketlerde 5'inci parti konumunda. Bunun sebebi, özellikle MHP'nin 24 Haziran'da oylarının yüzde 60'ını AK Parti'den düşen oylardan alması ve şimdi bu oyların İYİ Parti'ye, DEVA'ya ve Gelecek Partisi'ne mobilize olması. Bizden yeni partilere gidiş çok çok az.”

AKP oylarında ise istikrarlı bir düşüş olduğunu söyleyen Tatlıoğlu, “İkinci bir şey; Tayyip Bey ile AK Parti arasındaki oy farkı kapanıyor. Esas oradaki makas önemli” dedi.

“AYASOFYA OLAYINA BİZ SİYASİ ÇARESİZLİK DİYORUZ”



Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, erken seçim söylentileri ile ilgili bir soruyu, içinde bulunan belirsizlik ortamında böyle bir gelişme beklemediğini belirterek yanıtladı. Ayasofya'nın ibadete açılmasının bu noktada önemli bir gösterge olduğuna işaret etti.

Tatlıoğlu şöyle konuştu: “Buna biz siyasi çaresizlik diyoruz. Bunun sebebi de İYİ Parti. Bu tip hareketlerle sonuç alamayacağı bir kitle oluştu. Örneğin biz önerge verdik açılması konusunda, red verdiler. CHP Türkiye'nin siyasi yapısını çok iyi biliyor, o da o tartışmayı açmadı. Millet İttifakı birbirini açığa düşürmeden bir koordinasyonla hareket ediyor. Bu, AK Parti'ye çok yanlış yaptırıyor.”

HER AY 5 MİLYAR DOLAR GİDİYOR, 8 AYIMIZ KALDI

Türkiye'nin her ay rezervlerinden 5 milyar dolar azaldığını belirten İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Cem Oba, bankaların zorunlu karşılıkları dışarıda bırakıldığında 40 ila 50 milyar dolarlık rezerv kaldığını söyledi.

Oba, “Bunun gidebileceği süre maksimum 8 aydır” dedi. Türkiye'ye yabancı sermaye girişinin durduğunu vurgulayan Oba, rezervlerdeki erimenin sürdürülebilir olmadığını söyledi. İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ise Türkiye'nin en soğuk illerinde doğalgazdan ÖTV ve KDV alınmaması gerektiğini söyledi.



Kaynak: Sözcü