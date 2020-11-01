AKP Siirt Milletvekili Osman Ören'in Covid-19 testi pozitif çıktı

AKP Siirt Milletvekili Osman Ören, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu

AA
01 Kasım 2020 Pazar, 16:59
AKP Siirt Milletvekili Osman Ören'in Covid-19 testi pozitif çıktı
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AKP Siirt Milletvekili Osman Ören, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gördükleri lüzum üzerine eşiyle Covid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Hem kendisinin hem eşinin test sonucunun pozitif çıktığını ifade eden Ören, şunları kaydetti:

"Hamdolsun genel sağlık durumumuz iyi. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah tez vakitte bu hastalığı atlatıp memlekete hizmet noktasında çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz."


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