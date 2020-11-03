AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik koronavirüse yakalandı

03 Kasım 2020 Salı, 00:24

AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Birlik, şunları kaydetti:

"Sonucu öğrendiğim andan itibaren evde istirahate çekildim. Sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Maske, so syal izolasyon ve el hijyeni konusunda herkesin dikkat etmesi gerekir. Arayan, mesaj atan herkese teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim."