AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik koronavirüse yakalandı
AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Birlik, şunları kaydetti:
"Sonucu öğrendiğim andan itibaren evde istirahate çekildim. Sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda herkesin dikkat etmesi gerekir. Arayan, mesaj atan herkese teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim."
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