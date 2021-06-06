AKP Trabzon'da istifa şoku

06 Haziran 2021 Pazar, 16:20

AKP Trabzon İl Teşkilatı'nda Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur'un istifası nedeniyle hareketli günler yaşanıyor.

61saat.com'un haberine göre, Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur'un istifasını doğruladı.

SALİH YAVUZ VEKALET EDECEK

Adanur'un istifasından sonra ilçe başkanlığına kimin atanacağı ile ilgili olarak AKP Genel Merkezi'nden yöneticiler bölgeye gidecek. Adanur'un istifası ile boşalan ilçe başkanlığına yeni bir atama yapılıncaya kadar Salih Yavuz'un vekalet edeceği belirtildi.