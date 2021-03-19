AKP ve MHP'de kongre süreçleri devam ediyor

19 Mart 2021 Cuma, 04:00

Ankara Arena’nın çevresi geçen hafta boyunca tamamen AKP flamalarıyla kaplıydı. Gençlik Kolları Kongresi yapılmıştı. Önümüzdeki çarşamba günü AKP kongresi olacağı için çevre düzenlemesi bozulmamıştı. Ancak araya MHP kongresi girdi. İki partinin bayrak ve flamaları, ortaklığı simgeler gibi yan yana duruyordu.

GELİNCEYE KADAR...

MHP Kongresi’nde Bahçeli’nin konuşmasını dinledik. Partisinin tüm duyarlılıklarını dile getirdi. Kızılelma, Turan, Türklerin tarihi... Konuşmalarında sık başvurduğu yöntemleri yine kullandı. Şair ve yazarlarımızın bazılarından alıntılar yaptı. CHP’yi sert eleştirdi, HDP’ye öfkeliydi. Meral Akşener’e yaptığı “Evine dön” çağrısı geçerliliğini koruyor mu bilemeyiz ancak İYİ Parti’yi “kurgulanmış” olarak gördüğünü yineledi...

Biz kongre öncesini biraz irdeleyelim... Bahçeli’nin, ne kadar deneyimli bir politikacı olduğunu son haftada bir kere daha gördük. Nasıl mı, şöyle: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun aldığı “Andımız” kararı MHP için çok önemliydi. Bunu kongre salonunda da gözlemledik. Bahçeli’nin sözü “Andımız”a geldiğinde salon ayağa kalkarak alkışladı. Kongre salonuna gelinceye kadar Cumhur İttifakı’nın iki ortağı arasında bir ince işçiliğin çalışıldığını anlamak zor değil. Beklentiler yoğunlaşınca Bahçeli, “Andımız” kararıyla ilgili “karşılık gelmeyecek yere”, Danıştay’a atış yaptı. Ortağına söz söylemedi, tavrını kamuoyuna gösterdi. Burada gösterdiği esneklik Cumhur İttifakının sürmesini sağlayan noktalardandı...

Yalnız MHP tabanını ve kadrolarını “rahatlatan haberler” de kongreye saatler kala geldi. HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldü. HDP’ye kapatma davası açıldı. Geldiğimiz noktada Cumhur’un ortakları arasında uyum sürüyor. Ancak dikkatler bir yandan da değiştirilmesi gündemde olan Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası çalışmalarında. İki partinin o konularda da farklı düşündüğü noktalar var.

‘DURUN, SİZ KARDEŞSİNİZ...’

“Andımız” konusu, partilerin "bazı gerçeklerini" de ortaya çıkardı. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının “Türküm, doğruyum, çalışkanım...” diye haykırması, motive edilmesi, yurttaşlık bilincine ısındırılmalarına olmadık tepkiler geldi. Bu arada bir şey dikkatimizi çekti. En genel anlamda “Milli Görüş” tabanından doğan; başta SP olmak üzere, AKP, Gelecek Partisi, Deva Partisi aynı noktada birleşti. Hepsi “Andımız”a karşı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Milli andımız olan İstiklal Marşımız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamız, devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor” vurgusu, durduğu yeri de belli etti.

Anlaşılan, ittifaklar farklı ancak “Andımız” noktasında fikirler aynı... AKP’den ayrılanların eski partilerine yönelttikleri sert eleştirileri de anımsayınca Yeşilçam filmlerinin bilinen diyaloğu aklımıza geldi: “Durun, siz kardeşsiniz.''

Benzer durum diğer üç parti için de geçerli. CHP, MHP, İYİ Parti... “Andımız” konusunda yakın düşünüyor, farklı ittifak yapılarında bulunuyorlar. “Siyasetin ısınma noktaları” şimdilik böyle. Haftaya da AKP kongresi var...