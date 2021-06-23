AKP, yolsuzluk iddialarının ardından RTÜK için belirlediği adayı değiştirdi

23 Haziran 2021 Çarşamba, 17:31

RTÜK'te AKP kontenjanından seçilen 1, MHP kontenjanından seçilen 2 üye olmak üzere 3 üyenin görev süresi temmuz ayı sonunda dolacak. Meclis Başkanlığı yeni üye seçimi için yaptığı hesaplamada boşalan 3 üyeliğin 2'sinin AKP, 1'inin ise MHP kontenjanı olduğuna karar verdi. Partilere belirlenen kontenjanlar için adaylarını bildirmesi için yazı yazıldı.

AKP, kendisine düşen iki kontenjandan birini MHP'ye ayırdı. Bu isim MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türkgün Gazetesi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş oldu. AKP diğer kontenjan içinse Mehmet Çakırtaş'ı belirledi. Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapan Çakırtaş’ın adı şehir hastanelerinde yakınlarına kiralanan işletmelerle ve kendisine tahsis edilen lojmanı bakanlıkça tadilat yapıldıktan sonra satın almasıyla gündeme gelmişti. Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; bu durum tartışmalara neden olunca AKP adayını değiştirdi. AKP'nin yeni adayı AKP eski Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş oldu.

MHP kendisine ayrılan 1 üyelik için ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Deniz Güçer'i aday gösterdi.

Yasalara göre RTÜK seçiminde her üyelik için iki aday gösteriliyor. Teamüllere göre partilerin belirlediği aday listesinde ilk sırada olan isim seçiliyor.

Meclis Başkanlığına sunulan listeye göre adaylar şu isimlerden oluştu:

AKP kontenjanına düşen 2 üyelik için adaylar:

Mehmet Daniş

Mete Hacıarifoğlu

Alptekin Deniz İyigün

Orhan Karataş

MHP'ye kontenjanına düşen 1 üyelik için adaylar: