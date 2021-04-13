AKP'den çağrı: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olsun
AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefeti temsil ettiğini belirterek, "Çıkıp mertçe '2023'te partimin cumhurbaşkanı adayı benim' demelisin Sayın Kılıçdaroğlu." ifadesini kullandı.
AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Aydemir, "Kalbinde mühür olmayanlar Türkiye'nin, bölgesinde huzurlu bir ortam için neler yaptığını iyi görüyor." dedi.
Aydemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Biz şimdiden 2023'deki cumhurbaşkanı adayımızı ilan ettik" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu söylediğini kaydetti.
Kılıçdaroğlu'nun, temsil ettiği kesime karşı sorumluluğunu yerine getirerek "2023'te partimin cumhurbaşkanı adayı, benim" diyebilmesinin önemli olduğunu belirten Aydemir, şöyle konuştu:
"Sen sözüm ona ana muhalefeti temsil ediyorsun. Çıkıp iri iri konuşuyorsun. Söylediklerinin tamamına yakını zaten ya yalan ya abartı. Çıkıp mertçe '2023'te partimin cumhurbaşkanı adayı benim' demelisin Sayın Kılıçdaroğlu. Diyemiyorsun, çünkü kendine güvenin yok. Etrafındakilerin de sana itimadı yok. Elbette yarın farklı zeminler açılacak, farklı şeyler söylenecek ama bir şeyde sabit kalmak lazım. Nedir o? Dirayetli duruş. Genel başkansanız o duruşu koymanız gerekiyor ortaya. Yel nereden eserse o tarafa savrulan bir adam pozisyonuna gelmeyeceksiniz."
Video Haberler
- Üşüyen köpeğin üzerine montunu örttü
- Canlı yayında dekolte sansürü! Üst düğmeyi ilikledi
- Beyoğlu'nda kan donduran görüntüler
- Vicdansızlığın görüntüsü!
- Rus savaş gemisinde dikkat çeken görüntü
- Metrobüste genç kadına taciz iddiası! Şüpheliye tokat
- Kısıtlamada yakalandı, polisten kaçış yok dedi
- Akıntıda sürüklenen yavru yılkı atı son anda kurtuldu
- Kadıköy’de yol ortasında kavga kamerada
- Yardım gecesinde Acun Ilıcalı'yı şoke eden telefon
En Çok Okunan Haberler
- Kokoreç yerken hissetti, gerçek hastanede ortaya çıktı
- Hazal Kaya, acillerdeki son durumu böyle anlattı
- Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı
- Savcıya muayene sırası vermeyen doktor ifadeye çağrıldı
- Burak Sergen yoğun bakıma alındı
- Şimdi de SATÖ tezgâhı mı?
- Sinovac aşısı boşuna mı yapıldı?
- Rusya'dan Türkiye kararı
- AKP'li Hamza Dağ'dan 128 milyar dolar yanıtı
- 14 emekli amiral adli kontrolle serbest