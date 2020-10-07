AKP'den 'Kobani soruşturması için 6 yıl neden beklendi' sorusuna yanıt

07 Ekim 2020 Çarşamba, 11:32

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kobani eylemleri soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özkan, "Operasyon için 6 yıl neden beklendi?" şeklindeki eleştirilere şu yanıtı verdi:

"Bazen öylesine delilleri karartılmış vakalarla, suçlarla karşı karşıya kalırsınız ki bunları bazen zaman içeresinde faillerine ulaşamayabilirsiniz. Böylesine büyük bir soruşturmada elbette delil ve faillere ulaşamayabilirsiniz. Hala Turgut Özal’a düzenlenen hain suikastın failleri bulunamadı. Onun için bu kadar failin bulunduğu, bu kadar ekonomik zararların olduğu büyük suç teşebbüsü ve eylemlerinde elbette mahkemelerin eline deliller geç ulaşabilir. Bu anlamda bağımsız yargıya güvenimiz tamdır. İnşallah bu noktada yargı önünde hesabın sorulacağına inancımız tamdır."