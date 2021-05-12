AKP'den "Mega" projelere teminat

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:48

AKP’li milletvekillerinin, “18 yaşının altındaki yurttaşların bireysel emekliliği” için hazırlandığını duyurduğu teklifte, çevre katliamına neden olacak, doğal dengeyi bozacak ve insan sağlığı açısından büyük riskler barındıran projelere teminat sağlama çabası çıktı.

Muhalefetin Kanal İstanbul projesinde rol oynayacak şirketlere, “İktidar olursak tek kuruş ödemeyeceğiz” sözlerinin ardından hazırlanan teklifle Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin kurulması öngörülüyor. Yabancı yatırımcıların tereddütle yaklaştığı ve kaynak sağlama ve geleceği güvence altına alma konusunda sıkıntılar yaşanacağı görülen projelerle ilgili yasal düzenleme yapılıyor.

ŞİRKETLERE TEMİNAT

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, teklifin yasalaşması durumunda Özel Riskler Yönetim Merkezi, “Olağanüstü durumlarda” ya da yapılmasında kamu yararı bulunan projelerde aktif rol oynayacak, şirketler için teminat verebilecek. Bu durum, teklifte, “Yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya teminatı bulunmayan ya da teminat sağlanmasında güçlük bulunan riskler, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu yararı bulunan riskler için teminat sağlama amacıyla, Özel Riskler Yönetim Merkezi kurulmuştur” şeklinde yer aldı. Teklifteki bu hükmün, doğrudan Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nı da ilgilendirdiği ifade edildi. Özel Riskler Yönetim Merkezi, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İhale Kanunu’na tabii olmayacak, bu nedenle kuruluş sınırlı ölçüde denetlenebilecek.

HAZİNE EN TEPEDE

AKP’nin yeni kuruluşunun Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı kontrolünde olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan en az daire başkanı düzeyinde bir üye, ayrıca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan birer üye yönetimde yer alacak.

YENİ BİR ARPALIK

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Akkuyu’yu da yakından ilgilendiren düzenleme ile ilgili BirGün’e konuştu. Devletin Akkuyu’yu kamu parası ile sigorta altına almaya çalışıyor olabileceğini ifade eden Antmen, “Özel Riskler Yönetim Merkezi kuruluyor. Yani yeni bir arpalık daha mı yaratılacak, sormamız gerekiyor. Ayrıca nükleer riskler de bu teklifin içerisinde. İktidar da Akkuyu Nükleer Santralı'nı kamu parası ile sigorta altına mı alacak? Zaten pahalı elektriği satın alma konusunda garanti verildi Rosatom şirketine. Yarın Akkuyu'da bir kaza yaşanırsa, yönetim Ruslarda ama sorumluluk Türkiye’de mi olacak? Rosatom hata yapsa, nükleer sızıntı veya patlama yaşansa açılacak davalarda vatandaşlar aslında Rosatom'u değil Türkiye'yi şikâyet edecek” dedi.