AKP'den vergi ve SGK borçlarıyla ilgili kritik açıklama

16 Ekim 2020 Cuma, 15:19

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’ye sunulan 43 maddeden oluşan ekonomiye ilişkin torba teklifiyle ilgili açıklama yaptı.

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmaları bulunduğunu belirten Muş, “Şu anda teknik kısımlar üzerinde çalışıyoruz. Planladığımız tekdirde bu kanun teklifi görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelecek.” dedi.

TBMM’ye sunulan kanun teklifinin 43 maddeden oluştuğunu belirten Mehmet Muş, bunun geçmişte yapılanlara benzer olacağını bildirdi.

Muş, pakette ayrıca yurt dışında bulunan döviz, altın gibi sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesinde vergi alınmayacağına ilişkin düzenlemeler yer aldığını belirtti. Mehmet Muş, aynı şekilde Türkiye’deki varlıkların da kayıt altına alınmasında vergi alınmayacağını aktardı.