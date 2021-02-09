AKP'den 'yeni anayasa' açıklaması

09 Şubat 2021 Salı, 18:08

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yeni anayasa çalışmalarına değinen Çelik, ''Türkiye çok eski anayasal birikime sahip devletlerden biridir. Çok yetkin hukukçuları vardır, siyasi partilerinin birikimi vardır. Baştan şart koymak yerine, sistem tartışmasıyla meseleyi kilitlemek yerine, nihayetinde sisteme vatandaşımız karar vermiş, gerçeklere karşı bir koşut öne sürerek Türkiye'nin gerçek, sivil bir anayasaya kavuşmada uzaklaştırmamak gerekmektedir.Anayasa nihayetinde hukuki bir metin olsa da siyasal bir metindir. Gelecek dönemlerin nüfus cüzdanı niteliğindedir, herkesin katkı yapması gerekir'' ifadelerini kullandı.

TWİTTER AÇIKLAMASI

Twitter'ın Bahçeli ve Soyulu'nun paylaşımlarını kısıtlamasına ilişkin Çelik, ''Sayın Bahçeli ve İçişleri Bakanı sayın Soylu'nun tweetlerine getiren sansür. Sosyal medya şirketleri birer özgürlük mecrası olarak ortaya çıktılar. Şimdi kafalarına göre yargı kararı olmadan subjektif, keyfi kararlarla kamu otoritesi gibi davranıyorlar'' dedi.