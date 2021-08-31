İYİ Parti'den AKP'li Alpay Özalan'a Neyzen Tevfik şiiriyle yanıt
İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekil Ümit Dikbayır, AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a Şair Neyzen Tevfik'in dizeleriyle yanıt verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Genel Başkanı Meral Akşener'i ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan bir paylaşımda bulunan AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a İYİ Parti'den sert bir yanıt geldi.
İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekil Ümit Dikbayır, Özalan'a şair Neyzen Tevfik'in dizeleriyle seslendi.
Dikbayır, paylaşımında Neyzen Tevfik'in meşhur "Kime sordumsa seni" şiirinde geçen bazı ifadeleri değiştirip Özalan'ın kullanıcı adını etiketledi ve şöyle yazdı:
"Kime sordumsa seni, yanlış cevap vermediler;
"Kimi hırsız, kimi alçak, kimi de cıbıldaktır onun lakabı" dediler...
Künyeni almak için, partiye ettim telefon,
"Bizdeki kayda göre, şimdi o mebus" dediler...
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Yenikapı'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına katılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "1453, Fatih Sultan Mehmet, aynı senin gibi, dedi ki 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım'. Bizans'a rağmen, Avrupa'ya rağmen, Haçlılar'a rağmen, ya İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır". İki kararlı lider, ve İstanbul alındı" dedi.
AKP'li Alpay Özalan ise bunun üzerine sosyal medya hesabından Akşener ve İmamoğlu'na yönelik çirkin ifadeler kullanıp "Meral Akşener adlı kendini bilmez, "Ekrem İmamoğlu ile Fatih Sultan Mehmet aynı." dedi.Gemileri karadan yürütüp İstanbul'u fetheden büyük kahraman Fatih Sultan Mehmet ile otobüsleri bile karadan yürütemeyen kifayetsizi bir tutmak ancak Meral Akşener gibi bir densize yakışırdı." diye yazdı.
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