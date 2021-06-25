AKP'li Aydın'ın yakınlarının minibüsü devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
Çorum'da, kontrolden çıkarak, takla atan minibüs, çeltik tarlasına yuvarlandı. Ters dönen araçtaki Dilek (30) ve oğlu Furkan Ali (2) Türkyılmaz hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Minibüstekilerin, AKP Giresun Milletvekili Kadir Aydın'ın yakınları olduğu öğrenildi.
Kaza, Samsun- İstanbul D-100 yolunda, Kargı’ya bağlı Çeltiközü mevkisinde meydana geldi.
Giresun'dan Düzce'ye giden İrfan Aydın yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarındaki çeltik tarlasına devrildi. Ters dönen araçtaki AKP Giresun Milletvekili Kadir Aydın'ın yakınları olduğu öğrenilen 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan sürücü İrfan Aydın ile Akif, Merve, Gülşen, Betül ve Hayri Aydın, Derya Taş, Seher Altunbaş, Dilek ile oğlu Furkan Ali Türkyılmaz, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Dilek Türkyılmaz ile oğlu Furkan Ali Türkyılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan Merve Aydın'ın sağlık durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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