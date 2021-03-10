AKP’li Başakşehir Belediyesi’nde milyonlarca liralık borçlanma talebine CHP’den itiraz geldi
Başakşehir Belediyesinin 2021 yılı için kamulaştırma harcamalarında kullanılmak üzere 127 milyon 129 bin 103 lira borçlanma talebinde bulundu.
İlçe meclisine gelen teklife itiraz eden Murat Özkurt “Milyonlarca bütçeyi şatafatlı belediye binası inşaatına ve nostaljik tramvaylı seyir teraslarınız gibi çılgın projelerinize harcayacağınıza biraz daha tasarruf yapın. Faiz yüküne gerek yok’’ dedi.
Başakşehir Belediyesi Meclisi şubat ayı oturumları geçen hafta yapıldı. Meclis gündemine gelen borçlanma yetkisi talebi tartışma yarattı. Teklifte 2021 yılı için borçlanmaya ihtiyaç duyulması halinde 127 milyon 129 bin 103 liraya kadar borçlanma yapılabileceği belirtilerek kamulaştırma harcamalarında kullanmak üzere söz konusu tutar kadar yurtiçi bankalarından kredi alınabilmesi için Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na yetki verilmesi talebinde bulunuldu. Teklifin görüşülmesi sırasında söz alan CHP’li Meclis üyesi Murat Özkurt özetle ‘’Başkanlık son iki yıldır kamulaştırmayı bahane ederek borçlanma ve ek bütçe yetkisi istemektedir. Borçlanmayı gerçekçi bir şekilde kamulaştırmada kullanacaksanız komisyon raporunda kamulaştırılacak alan kaç metrekare, bugüne kadar kaç metrekaresi için ne kadar ödeme yaptınız, kamulaştırılacak alan kaç metrekare kaldı ve ödeyeceginiz miktar ne kadar gibi bilgilerin yer alması gerekmez mi? 2017 yılından beri Olimpiyat Stadı’nın kamulaştırma konusu sürekli gündeme gelmesine rağmen bir türlü sonuçlandırılamıyor’’ dedi. Teklif CHP’li Meclis üyelerinin ‘ret’ oyuna karşın AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
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