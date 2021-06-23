AKP'li başkan, Erdoğan portresi önünde saygı duruşuna geçti
AKP'li Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi önünde saygı duruşu yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
HDP’nin yüzde 71 oy almasına karşın KHK ile ihraç edilen aday yerine mazbatayı alan AKP’li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan portresi önünde saygı duruşuna geçtiği görüldü.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beyoğlu, ''Göreve geldiğimiz günden bu yana Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın “ Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik“ sözünü kendimize hayat felsefesi edindik. PırıltılarSadece 772 gün değil, bir ömür hizmet etmeye hazırız'' ifadelerini kullandı.
Beyoğlu'nun paylaşımı Bağlar Belediyesi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
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