AKP'li başkandan kendisine özel tek kişilik konser
AKP'li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Azeri sanatçı Azerin’e Çorum’a davet ederek, kendisine özel konser düzenletti. Aşgın’ın özel konserine başta vatandaşlar olmak üzere siyasi parti temsilcileri tepki gösterdi.
AKP'li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın, Azeri sanatçı Azerin’e Çorum Devlet Tiyatro Salonunda düzenlettiği konseri kendisinin ve 2 belediye başkan yardımcısının izlemesi dikkat çekerken, Aşgın’ın bu davranışı tepkiyle karşılandı.
“ÖNCE İMAR SONRA TEK KİŞİLİK KONSER”
Halil İbrahim Aşgın’ın kendine özel konser düzenlemesine Milliyetçi Hareket Partisi’nden tepki geldi.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP'li Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın rakibi olan MHP adayı Kenan Şahin, Çorum’un ciddi anlamda imar sorunu olduğunu bunun çözülmesi gerektiğini belirterek, “Zamanında birileri saçmalamış, şimdi düzeltilmesi için çalışılıyor. Bu yüzden ısrarla diyoruz ki, belediyecilik önce imar planı yapmaktır. İmar planları düzgün olursa, tek kişilik konserlere daha çok zaman kalır. Tek kişilik konser ne saçma iş, şaka gibi” dedi.
“NEYE LAYIKSANIZ ONLA YÖNETİLİRSİNİZ”
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın, kendisine özel konser düzenletmesine Çorumlular sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Aşgın’ın bu davranışına tepki gösterenler sosyal medya üzerinden, “Lüzumsuz işlerden sorumlu belediye başkanı, neye layıksak onunla yönetiliyoruz”, “ Ağam bizimle eğleniyor”, “Allah ıslah etsin” gibi paylaşımlarda bulundular.
Ayrıca başkan Aşgın, konseri Çorum belediyesi WEBTV’den canlı olarak yayınlatmasına tepki gösteren Çorumlular, “Biz youtube’dan Azerin, şarkılarını dinlemeyi bilmiyormuyuz” dedi.
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