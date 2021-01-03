AKP’li başkandan takipçi karşılığında tatil çekilişi

03 Ocak 2021 Pazar, 09:43

AKP'li Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, sosyal medyada takipçi sayısını arttırmak için "tatil çekilişi" başlattı.

AKP'li başkan, 3 ailenin 5 yıldızlı özel bir termal otelde 3 gün 2 gece ücretsiz tatil fırsatından yararlanabilmesi için çekiliş yapılacağını duyurdu.

Çöl, çekilişe katılmak isteyenlere ise, hem kendisinin hem de otelin sosyal medya hesaplarının retweet yapılarak takip edilmesini, paylaşımın altına da ‘katılıyorum' notunu yazmaları şartını koydu.

Çöl'ün çekiliş paylaşımında "Yoğun istek üzerine!" ifadesini kullanması da dikkat çekti.



