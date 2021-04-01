AKP'li başkanın Covid-19 testi pozitif çıktı

01 Nisan 2021 Perşembe, 10:31

AKP Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün Covid-19 testi de pozitif çıktı. Öz'ün sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde karantinada olduğu belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından iki hafta önce yapılan AKP 7. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından koronavirüse yakalanan bazı AKP'lilerin listesini paylaşarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Bakın teşkilatınızda birçok kişi pozitif çıkmış belki bir geçmiş olsun demek istersiniz" diye seslenmişti.

Adıgüzel'in AKP kongresi sonrasında koronavirüse yakalandığını duyurduğu AKP’li isimler şöyle:

“AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve eşi, AKP Kütahya Milletvekili Ceyda Erenler ve eşi, Eski AKP Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, AKP Taşlıçay İlçe Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, AKP Eleşkirt Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Dırbo, AKP Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, AKP Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Zahid Bayram, Eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, AKP Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, AKP Bolu İl Başkan Yardımcısı İlker Aktaş, AKP Aybastı İlçe Başkanı Fazlı Eren'in, AKP Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur, AKP Çivril İlçe Başkanı Halil Ertuğrul."