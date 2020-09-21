AKP'li belediye 2 bin dönümlük tarımsal araziyi imara açıyor

21 Eylül 2020 Pazartesi, 10:04

Malatya'nın Kale ilçesi Soğukpınar ve Düztarla mahallelerinde bulunan tarımsal arazileri AKP'li Kale İlçe Belediyesi tarafından imara açılmasına tepki gösteren Soğukpınar Mahallesi muhtarı Mustafa Gökhan, imar kararının meclisten geçirilmemesi için tüm kurumlara talepte bulunduklarını ancak taleplerinin dikkate alınmadığını kaydetti.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Tarımsal alanının imara çevrilmesi kararıyla ilgili konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, her şeyi para ve rant olarak gören bu anlayış ne ağacı, ne üretimi ne de çiftçiyi tanıyor diyerek AKP'li belediyeye tepki gösterdi.

“TARIMSAL ARAZİLERİ BOŞ ALAN OLARAK GÖSTERMİŞLER”

Kayısı üretiminde Kale ilçesinin en verimli topraklarının Soğukpınar ve Düztarla mahallesinde olduğunu belirten Soğukpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Gökhan, şunları söyledi:

Diğer taraflarda hazine mera boş kıraç araziler varken neden kayısı bahçelerinin olduğu yer imara açılıyor? Kimler rant elde etmek istiyor?

Bizim arazilerimizde gözleri var. Bu iki mahallede bulunan yaklaşık 2 bin dönümlük arazide 10 bine yakın kayısı ağacı var ve Karakaya barajına sıfır noktasındadır. Kale Belediyesi, tarım arazisi olan bu alanları boş arazi olarak gösterdi. Kale Belediyesi tarım alanlarını imara çevirme işlerini hep gizliden yürütmüş. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na giderek tarım arazisi olan yerleri boş alan olarak göstererek imara açılması için müracaatta bulunmuş.

1 ay önce Kale Belediyesi Başkanı sosyal medya hesabında 30 yıllık hasretimiz bitti diye paylaşımlarda bulundu sonra anladık ki tarım arazilerinin imara açılmasıyla ilgili hasretleri sona ermiş. Tarım arazilerinin imara açıldığını duyunca neye uğradığımızı şaşırdık. Belediye başkanın sosyal medyadaki açıklaması sonrasında DSİ Malatya İl Müdürü imara açılan bölgeye su vermeyeceklerini söyledi.

“HEPİMİZ AK PARTİ’YE OY VERDİK BUNLAR ELİMİZİ AYAĞIMIZ KESTİLER”

Tarımsal arazilerin imara açılması kararının iptali için birçok yere başvurmalarına rağmen cevap alamadıklarını belirten Gökhan sözlerine şöyle devam etti;

Başvurmadığımız yer kalmadı ancak kimse taleplerimizi dikkate almadı. Valiye gidiyoruz randevu vermiyor, bakanla görüşmek istiyoruz danışmanı telefonlarımızı açmıyor ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. 600'e yakın hane bu durumdan mağdur olacak kayısı ağaçlarımızın kesilmesi durumunda çok güç duruma düşeceğiz. Hepimiz Ak Partiliyiz bunlara yıllarca yüzde 95 oy verdik, çalıştık ama bunlar bizim elimizi ayağımızı kestiler.

“BU ANLAYIŞ NE ÜRETİMİ TANIYOR NE DE ÇİFTÇİYİ”

Kayısı üretimi noktasında Kale ilçesinin Malatya'da önemli bir yeri olduğunu belirten CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, şöyle konuştu:

Merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kale, Malatya kayısılarının en güzel olduğu ilçelerimizden birisi ve yerleşim olarak imara uygun değil.

Hem kayısı ağaçlarının yoğunluğu hem de kayısının verimi açısından çok önemli bir bölge. Sezonun ilk kayısıları bu bölgede oluyor. Ayrıca dondan ve benzeri doğal afetlerden çok etkilenmediği kayısı için ideal ve çok verimli bir bölge. Bu ilçemizin sadece Malatya'yı doğuya bağlayan yol üzerindeki verimli arazilerinin imara açılması rant amaçlı olduğunu gösteriyor. Her şeyi para ve rant olarak gören bu anlayış ne ağacı, ne üretimi ne de çiftçiyi tanıyor. İmara açılması sonrasında o bölgede birçok kayısı ağacı yok olacağı bu işten ekmek yiyen yüzlerce ailenin geliri de ortadan kalkacak. Özellikle pandemi sürecinde de çok ihtiyaç duyduğumuz üretim noktasında üreticiler ciddi problemler yaşayacaklar. Muhtarlarımız ve çiftçilerimiz bu tarım alanlarının imara açılmasına karşılar.

“VATANDAŞIMIZI ÜZECEK VE ZARARINA OLACAK HİÇBİR İŞ YAPMAYIZ”

Kale İlçe Belediye Başkanı AKP'li Murat Koca ise tarımsal arazilerin imara açılmasıyla ilgili şunları kaydetti;

İddiaların hepsi yanlış bilgi, imar açılması kendilerinin de arzu ettiği bir talep. Orada bulunan 20 evde yaşayan kişiler muhtarlıklar başka yere gider kaygısıyla buna engel olmaya çalışıyorlar. Bizim imarla ilgili yaptığımız şey boş olan yeri bütünleştirip milletin hizmetine sunmak. Zaten orada herhangi bir ağaç kesme gibi bir durum yok. İmara açıldı, tarım bitecek diye bir şey yok. İsteyen bahçe tarımını, isteyen inşaatını yapabilir. Verilen bilgilerin çoğu yanlış. Kaldı ki imar açılacak dediğinizde bile diğer gün hemen açılmaz bunun en az 3-5 yıl planları sürüyor. Bugün dahi bitse istenmediği taktirde özel mülkiyete giremezsiniz. Biz vatandaşımızı üzecek ve zararına olacak hiçbir iş yapmayız.