AKP'li Belediye Başkanı Kayseri'de toplu taşımalarda konuşmayı yasakladı

26 Mart 2021 Cuma, 18:56

Büyükkılıç’ın Ankara’da yapılan AKP Olağan Büyük Kongresi’nde bulunduğu sırada Kayseri’de vatandaşlara “evden çıkmayın” SMS’i göndermesi kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu kez de Ulaşım A.Ş.’nin bir uygulaması ile gündeme geldi. Araç içlerine “Lütfen maske takın gerekmedikçe konuşmayın” yazılı afişler asılırken, caddelerde “Sayın yolcularımız toplu taşıma araçlarında maske takmak zorunludur. Lütfen maskenizi ağız ve burun bölgenizi kapatacak şekilde takınız. Yolculuk boyunca çıkarmayınız ve zorunlu olmadıkça telefonla veya birbirinizle konuşmayınız” anonsları geçildi.

“BU AFİŞLER AKP KONGRELERİNE ASILSIN”

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, "Kayseri insanı tramvayda ve otobüste bu kurallara zaten riayet ediyor. Önemli olan bu anonsların, bu kurallara riayet edilmeyen yerlerde yapılmasıdır. Halk bunun farkında. Bence AKP kongrelerinde de bu afişler asılsa; bu uyarılar, bu anonslar yapılsa çok yerinde olur. Çünkü kurallara riayet etmeyenler genelde o taraftalar.

“ATTIKLARI MESAJLA NE KADAR TERS DÜŞTÜKLERİNİ GÖRÜYORUZ”

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer de “Kayseri Ulaşım A.Ş. toplu taşıma araçlarında telefonla konuşmayı yasakladı. Buradan da görülüyor ki bunlar sadece kendileri konuşsun başka kimse konuşmasın istiyorlar. Bu da daha birkaç gün önce yapmış oldukları kongrelerde ne kadar samimiyetsiz olduklarını, attıkları mesajla ne kadar ters düştüklerini gösteriyor” dedi.