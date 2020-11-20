AKP'li Belediye Başkanı olimpik yüzme havuzunun temelini 'şeyh' ile attı, CHP'li Tanal, "Şeyh hazretleri milli yüzücü mü?" diyerek tepki gösterdi

20 Kasım 2020 Cuma, 20:06

AKP'li Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede açılacak olan yarı olimpik yüzme havuzunun temelini bir şeyh ile atıp fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. AKP'li Kuş paylaşımında, "Yarı olimpik yüzme havuzumuzun temelini atıyor, ilk kazmayı vuruyoruz. Bölgenin kanaat önderlerinden Şeyh Abdulselam El Haznevi ile birlikte alanda incelemelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Kuş'un paylaşımına CHP milletvekili Mahmut Tanal, "Olimpik yüzme havuzlarının teknik özellikleri Dünya standartlarına göre belirlenen bu teknik özelliklere uygun bir havuz yapımı havuzun kalitesini ortaya çıkarır. Olimpik havuz inşasının mutlaka bu konuda bilgili kimseler tarafından yapılmasını tavsiye ediyorum" diyerek tepki gösterdi.

"ŞEY MİLLİ YÜZÜCÜ MÜ?"

Daha sonra bir mesaj daha yayınlayan Tana, "Şeyh hazretleri, milli yüzücü mü ki, olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulunuyor?" diye sordu.

Tanal'a yanıt veren Mehmet Kuş ise şu yanıtı verdi:

"Sayın vekilim, bu projemiz tek tip projedir. Kanaat önderimizle birlikte inceleme yapmamızın sebebi, yüzme havuzu yapılacak alanın yanındaki yapımı devam eden medreseyi engelleyip engellemeyeceği istişaresidir. Saygılarımı sunarım."