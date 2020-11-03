AKP'li belediye başkanından 'deprem' tavsiyesi: Devletten beklemeyin, sıfır ev alın

03 Kasım 2020 Salı, 09:33

Akdeniz Belediye Meclisi kasım ayı birinci oturumu Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, 'lojistik sektörünün geliştirilerek sektör çalışanların koşullarının iyileştirilmesi' ile 'Roman vatandaşların yaşadıkları evlerinin, meslek, istihdam ve eğitim şartlarının iyileştirilmesi' ile ilgili önergeler meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Bu gündem maddesi ile ilgili konuşan AKP'li Başkan Gültak, sözü İzmir'de meydana gelen depreme getirirken "Eğer biz Türkiye'de kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar yapmazsak, meclis üyeleri ve belediye başkanları olarak bu ölümlere hepimiz ortak olacağız.Dolayısıyla bir yeri riskli alan ilan etmek veya kentsel dönüşüm ilan etmek, insanların zararına değil hayrına bir iştir. Hiçbir şey insan canından üstün değildir. İnsanlarımızın sağlığı, konforu ve daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak için mücadele ediyoruz. Amacımız, insanlarımızın daha iyi güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürmeleridir" dedi.

TOKİ örneği vererek özellikle 2001 yılından sonra birçok kentte dönüşüm ve yenileme projeleri uygulandığını söyleyen Gültak, "Mersin'de ise kentsel dönüşüm bir türlü başlamıyordu. Çok şükür biz başlattık Çay Mahallesinde. Şimdi Barış, Bahçe ve Turgut Reis'te başlatacağız inşallah. Sadece Akdeniz'de değil, Yenişehir ve Mezitli'de de çok yaşlı binalar, riskli yapılar var. Canlarımızı depremde kaybetmek istemiyorsak, başka çaresi, yolu yok" dedi.

"SIFIR EV ALACAĞIZ"

"Kimse evinin kontrolünü yapıyor mu, yapmıyor. Devletin bunu ille söylemesi mi gerekiyor?" diye devam eden Gültak, "Eğer illa ki apartmanımızın yıkılması gerekiyorsa ya TOKİ ile yada bir müteahhitle anlaşacağız. Cebimizden de biraz para verip sıfır bir ev alacağız. Yani her şey devlet tarafından yapılmaz, vatandaşın da biraz eğitim bilincinin olması ve oturduğu yerlere bakması gerekiyor. Arabana baktır, boğazın ağrıdı doktora git hem baktır gargara yaptır, tarlanda bahçende ağacına baktır ama namusunu koyduğun, çoluğunu çocuğunu yetiştirdiğin, sığındığın eve baktırma ne olacak? Bu kafayla gidersek daha çok başımız ağrır” ifadelerini kullandı.