"AKP'li belediye İBB'yi kötülemek için ağaçları kesti" iddiası

19 Aralık 2020 Cumartesi, 20:19

CHP'li İlçe Başkanı Çelik, Bahçelievler Belediyesi çalışanlarının ağaç kestiğini, "Neden kesiyorsunuz?" diye soran yurttaşlara da, "İBB kesiyor" şeklinde yanıt verdiğini öne sürdü.

CHP'li Çelik, AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a seslenerek, "İBB’yi kötüleme talimatınız mı var?" diye sordu.

"Ağaçların neden kesildiğinin ayrıca takipçiyiz" diyen Özgür Çelik, yurttaşlar ile belediye çalışanları arasındaki diyaloğu paylaştı.

Konuşmalar şöyle: