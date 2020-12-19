"AKP'li belediye İBB'yi kötülemek için ağaçları kesti" iddiası

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, yurttaşlar ile Bahçelievler Belediyesi çalışanları arasındaki "ağaç kesme" diyaloğunu paylaşarak, AKP'li Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a, "İBB’yi kötüleme talimatınız mı var?" diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2020 Cumartesi, 20:19
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CHP'li İlçe Başkanı Çelik, Bahçelievler Belediyesi çalışanlarının ağaç kestiğini, "Neden kesiyorsunuz?" diye soran yurttaşlara da, "İBB kesiyor" şeklinde yanıt verdiğini öne sürdü.

CHP'li Çelik, AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a seslenerek, "İBB’yi kötüleme talimatınız mı var?" diye sordu.

"Ağaçların neden kesildiğinin ayrıca takipçiyiz" diyen Özgür Çelik, yurttaşlar ile belediye çalışanları arasındaki diyaloğu paylaştı.

Konuşmalar şöyle:

"Vatandaş: Ağaçları neden kesiyorsunuz?

Belediye Personeli: İBB Kesiyor.

Vatandaş: Niçin yalan söylüyorsunuz, sırtınızda Bahçelievler Belediyesi yazıyor!"


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