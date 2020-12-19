"AKP'li belediye İBB'yi kötülemek için ağaçları kesti" iddiası
CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, yurttaşlar ile Bahçelievler Belediyesi çalışanları arasındaki "ağaç kesme" diyaloğunu paylaşarak, AKP'li Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a, "İBB’yi kötüleme talimatınız mı var?" diye sordu.
CHP'li İlçe Başkanı Çelik, Bahçelievler Belediyesi çalışanlarının ağaç kestiğini, "Neden kesiyorsunuz?" diye soran yurttaşlara da, "İBB kesiyor" şeklinde yanıt verdiğini öne sürdü.
CHP'li Çelik, AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a seslenerek, "İBB’yi kötüleme talimatınız mı var?" diye sordu.
"Ağaçların neden kesildiğinin ayrıca takipçiyiz" diyen Özgür Çelik, yurttaşlar ile belediye çalışanları arasındaki diyaloğu paylaştı.
Konuşmalar şöyle:
"Vatandaş: Ağaçları neden kesiyorsunuz?
Belediye Personeli: İBB Kesiyor.
Vatandaş: Niçin yalan söylüyorsunuz, sırtınızda Bahçelievler Belediyesi yazıyor!"
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...