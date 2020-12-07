AKP’li belediye marka adı verip ihaleye çıktı
Kağıthane Belediyesi’nin 48 kalemde açtığı ihalenin şartnamesinde tek bir markanın adı yazıldı. Mevzuata göre suç olan şartname için ihaleyi düzenleyen yetkili “Doğru değildi ama yazıldı bir kere” diye konuştu.
İstanbul'da AKP'li Kağıthane Belediyesi, belediyeye bağlı tesisler için 48 kalemde binlerce ürün almak için çıkılan ihalede tek bir markanın ismi şartnameye yazıldı. İhale mevzuatına göre suç olan bu uygulamaya ses çıkaran olmadı.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Kağıthane Belediyesi, “2021 Yılı Bisküvi, Gofret, Çikolata, Açık ve Paket Dondurma Alım İşi” adıyla ihale düzenledi. 27 Kasım 2020'de düzenlenen ihale ile belediyeye bağlı tesisler ve kantinlerde kullanılmak amacıyla binlerce bisküvi, çikolata, dondurma alınması öngörüldü.
Ancak ihale şartnamesinde, alınacak malzemelerin markaları tek tek yazıldı. İhale mevzuatına göre, ihalelerde marka adı yazmak açıkça suç oluşturuyor. İhale şartnamesinde suç işlendiğini dile getiren ihale uzmanları, “Bu ihale iptal edilmelidir” yorumunu yaptı.
DOĞRU DEĞİLDİ AMA…
İhale çerçevesinde 27 kalemde 47 bin 850 bisküvi, gofret, çikolata ve 21 kalemde 16 bin 5 açık ve paket dondurma alımı yapılacak. Bu mallar, merkezde, Nurtepe ve Hamidiye sosyal tesislerinde, Beyaz Kafeterya'da, Kırkahvesi Kafeterya'da ve bağlı büfelerde kullanılacak. İhaleyi düzenleyenler arasında yer alan bir yetkili, “Başka firmalar da katılabilirdi ama bu markadan almayı mantıklı bulduk.
Doğru değildi ortaya yazmak ama yazıldı bir kere. Elektronik Kamu Alımları Platformunu (EKAP) da bir şey demedi. Sorun çıkaran da olmadı. Hepsini o markadan alacağız” ifadesini kullandı.
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