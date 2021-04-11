AKP'li belediyede ihale, yine tanıdık isme gitti!
Gaziantep’te rekreasyon alanına yerleştirilecek egzersiz aletlerinin, AKP’li Eyüp Belediyesi’nde bir dönem Başkan Yardımcılığı yapan Esat Nuhoğlu’nun şirketinden temin edildiği ortaya çıktı.
BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, AKP’li Şehitkamil Belediyesi, ''İlçedeki en büyük ve en nitelikli park'' olarak duyurduğu Vadi Park projesine yerleştirilecek oyun grubu için 29 Mart’ta ihale açtı. Fitness ve ileri yaş egzersiz aletleri satın alımı ile aletlerin montaj işini içeren ihale için dört şirket doküman satın aldı. Ancak ihaleye yalnızca bir şirket teklif verdi.
İhaleye tek teklif veren KentHamle İnşaat isimli şirket ile idare, 7 Nisan’da 6 milyon 677 bin lira karşılığında el sıkıştı. Belediyenin anlaşma sağladığı şirketin yönetiminden tanıdık bir isim çıktı.
Belediyeden 6,6 milyon liralık ihale alan şirketin Yönetim Kurulu Başkanvekilliği koltuğunda, İstanbul’un AKP’li Eyüpsultan İlçe Belediyesi’nde önceki dönemde Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Esat Nuhoğlu’nun oturduğu öğrenildi. Nuhoğlu’nun öte yandan AKP Eyüp İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’nda da aktif görev aldığı ifade edildi.
Toplam 91 metrekare alanda inşası devam eden Vadi Park projesinin içerisinde yeşil köprü, biyolojik gölet, yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, yoga, yaşlılar fitness ve refleksoloji gibi alanlar bulunacak. Oyun grubunun montaj işi, Haziran ayına kadar tamamlanacak.
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