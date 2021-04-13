AKP’li belediyeden AKP’li meclis üyesinin şirketine kart ihalesi

13 Nisan 2021 Salı, 04:00

İlçe belediyesinin CHP’li meclis üyesi Cemal Sataloğlu şirketin söz konusu ihale yaklaşık maliyet hesaplaması için daha önceden belediye tarafından davet edildiğine ve ihalede gizlilik kalmadığına dikkat çekti.

Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 3 Temmuz 2020 tarihinde “sosyal yardım amaçlı gıda yardım alışveriş kartı alımı” ihalesi yaptı. İhaleye 2 şirket teklif verdi. Tek geçerli teklifi veren Akbulut’un şirketi Metropal Kurumsal Hizmetleri Anonim Şirketi oldu. Şirket ile ilçe belediyesi arasında 27 Temmuz 2020’de sözleşme imzalandı. Sözleşme imzalandıktan sonra işe 3 gün içinde başlanacağı ve peyderpey olmak üzere 25 Aralık 2020’ye kadar alım yapılacağı belirtildi. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Akbulut, söz konusu şirketin ortağı görünüyor.

‘GİZLİLİK ORTADAN KALKTI’

CHP’li meclis üyesi Cemal Sataloğlu ihale sürecini ve sonrasında yaşanan gelişmeleri gazetemizle paylaştı. İhalenin teknik şartnamesinin 6. maddesinde KDV dahil 150 TL değerinde 17 bin 500 adet gıda yardım alışveriş kartına para yüklemesi yapılacağının belirtildiğini söyledi. Metropal Kurumsal Hizmetleri Anonim Şirketi’nin söz konusu ihalesinin yaklaşık maliyet hesaplaması için daha önceden belediye tarafından davet edildiğine dikkat çeken Sataloğlu, “Sonra da şirket 12 Haziran 2020’de ilanı verilen açık ihale için teklif zarfı alarak ihaleye de katılmıştır. Yaklaşık maliyetin gizliliği ortadan kalkmıştır. İhale sürecinde, rekabeti ve eşit muamele ilkesini engelleyici durumlar ve ‘siyasi himayecilik’, ihalenin amacıyla bağdaşmamakta ve ihale sürecinin etkinliğini ortadan kaldırmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘LİSTE UYUŞMADI’

23 Aralık 2020’de 471 bin 520 lira + KDV iş artışı yapıldığını kaydeden Sataloğlu özetle şu bilgileri verdi:

“Beykoz koli adıyla 16 sıra olarak listelenen toplamda 479 bin 550 TL’lik tutar 150 TL yüklenmiş toplam 3 bin 197 vatandaşa verilecek karta isabet etmektedir. İdare tarafından bu 16 kart yüklemesi için sunulan listede 2 bin 902 kişiye ait bilgiler ilgili komisyona sunulmuştur. Sunulan liste içeriğinde açıklama bölümünde ‘Erzak ve temizlik kolisi’ ve ‘Erzak ve temizlik kolisi maske’ açıklamalarını ihtiva eden bilgiler tespit edilmiştir. Listenin başlangıç tarihi 5 Eylül 2020, son tarih ise 31 Ocak 2021’dir. Kişi sayısı, tarihler ve açıklamalardaki uyumsuzluk listenin güvenilirliğini zedelemiştir. İdareye bu işlemlerin ayrıntısı ve neden böyle bir uygulama yapıldığı sorulduğunda ‘İhalenin konusunda gıda geçtiği için böyle bir işlem yaptıklarını, Beykoz koli olarak aynı karta yapılan bu yüklemeler ile gıda alıp vatandaşlara dağıttıklarını’ bildirdiler. Bu ifadelere rağmen idarenin bahsedilen gıda yardımı için ayrı bir ihale yaptığı tespit edilmiştir.”