AKP'li belediyeler kan kaybediyor

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:22

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yerel yönetimlerle ilgili yapılan son anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. “Yerel Yönetimler Araştırması Haziran 2021" isimli çalışmada "Büyükşehir Belediye Başkanı yeniden aday olsa oy tercihiniz nasıl olur?” sorusu soruldu.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR OYLARINI KORUYOR





Çıkan sonuçlarda İstanbul’da yaşayan katılımcıların yüzde 52,1’inin “kesinlikle oy veririm” dediği görüldü. Ankara’da ise bu oran yüzde 52,4 olarak yansıdı. İzmir’de aynı adaya “kesinlikle oy veririm” diyenlerin oranı ise yüzde 58,4 olarak saptandı. Bursa’da ise aynı adaya kesinlikle oy veririm diyenlerin oranı yüzde 42,1 olarak kaldı. Antalya’da da katılımcıların yüzde 50,3’ü aynı adaya kesinlikle oy veririm dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in belediye başkanları oy oranlarını korurken büyükşehir belediyesi olan Bursa'da oy kaybı yaşandığı görüldü. Bursa'da aynı adaya 'kesinlikle oy vermem' diyenlerin oranı yüzde 45,9 olurken, 'kararsızım' diyenlerin oranı ise yüzde 12 oldu. AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde yine oy kaybı olduğu görüldü



