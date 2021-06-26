AKP’li belediyenin 14 milyonluk ihalesi AKP’li meclis üyesi Akbulut’a gitti

26 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin iştiraki Başakkent Şirketi’nin yemek hizmeti ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP’li meclis üyesi Ömer Faruk Akbulut’un şirketinin aldığı ortaya çıktı.

Şirketle belediye arasında 14 milyon 594 bin 580 lira üzerinden sözleşme imzalandı. AKP’li Akbulut, aynı zamanda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mütevelli Heyeti üyesi. Şirket AKP’li Beykoz Belediyesi’nden de milyonlarca liralık ihale almıştı.

İHALELERİN AKP’Lİ AVCISI

AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin iştiraki Başakkent Yönetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi 23 Mart’ta “yüklenebilir elektronik sistemli yemek hizmeti alımı” ihalesi açtı. İhalenin yaklaşık maliyeti 14 milyon 804 bin 576 lira olarak belirlendi. İşin süresi ise 450 gün. 3 firmanın teklif verdiği ihaleyi İBB’nin AKP’li meclis üyesi Ömer Faruk Akbulut’un ortak olduğu Metropal Kurumsal Hizmetler Anonim şirketi aldı. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Akbulut, söz konusu şirketin ortağı görünüyor.

İştirak şirket ile Akbulut’un şirketi arasında 24 Mayıs’da 14 milyon 594 bin 580 lira üzerinden sözleşme imzalandı. 21 Mayıs’ta başlayan iş 30 Haziran 2022’de sona erecek.

Söz konusu şirket AKP’li Beykoz Belediyesi’nden de “‘Sosyal yardım amaçlı gıda yardım alışveriş kartı alım işi” ihalesini almıştı. Şirket ile belediye arasında 5 milyon 523 bin 360 lira üzerinden 24 Mart’ta sözleşme imzalanmıştı.

Yine şirket aynı ilçe belediyesinden 3 Temmuz 2020 tarihinde de “sosyal yardım amaçlı gıda yardım alışveriş kartı alımı” ihalesini almıştı. Akbulut’un şirketi, tek geçerli teklifi vermişti. CHP’li meclis üyesi Cemal Sataloğlu 2020 yılı denetim raporuna koyduğu şerhte söz konusu ihale sürecine ilşkin usulsüzlüklere yer vermişti. Ayrıca şirket İstanbul’da birçok ilçe belediyesinden de ihale aldı.