AKP'li belediyenin satışa çıkardığı ata topraklarına böyle sahip çıktılar

11 Mart 2021 Perşembe, 16:53

Bergama Belediyesi'nin 50 milyon TL'den fazla değer biçilen 832 dönüme yakın, 19 tarlayı satışa çıkarması köylüleri isyan ettirdi. Büyükşehir Yasası ile Bergama Belediyesi'ne geçen ve "köy malları" olarak bilinen bu arazilerin satılmamasını isteyen köylüler, sıra dışı bir eyleme başvurdu. Yurttaşlar traktörler ile satış kararı alınan arazileri sürdü, arpa ve buğday ekti.

Ajans Bakırçay'ın haberine göre, gençler yapılan eylemin ardından, "Atalarımızdan bize miras topraklarımızı satmayın, tarım arazileri atalarımızdan babalarımıza, onlardan bize, bizlerden de çocuklarımıza kalacak. Bu vebalin altına girmeyin. Biz bu konuda ki duruşumuzu sergilemek ve konuya yetkililerin dikkatini çekmek için bugün bu eylemi gerçekleştirdik. Kararlıyız, bu toprakları sattırmayacağız" şeklinde açıklama yaptılar.

NE OLMUŞTU?

Bergama'nın AKP'li Belediye Başkanı ve yönetimi, büyükşehir yasasıyla himayesine geçen 19 adet tarla vasfındaki köy arazisi ile ilgili satış kararı aldı. Bergama Belediyesi Meclis Toplantısı’nda meclise önerge getiren AKP’li Belediye Başkanı Hakan Koştu’ya, CHP ve İYİ Partililer tepki göstererek gündemden önergenin çekilmesini istedi. Ancak önerge tüm itirazlara rağmen AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.